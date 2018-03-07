بهره مندی ۵۰۰۰دانش آموز از خدمات کمیته امداد مرکزی در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد استان مرکزی، عدالت بهرامی اظهار داشت: طی سال جاری بیش از پنج هزار دانش آموز نیازمند از حمایت های کمیته امداد استان مرکزی و خدمات این نهاد در سرفصل‌های مختلف بهره مند شدند.

قائم‌ مقام کمیته‌امداد استان‌ مرکزی هدف از برگزاری جشن نیکوکاری در مدارس را ترویج فرهنگ انفاق به عنوان موضوع مورد تاکید آموزه‌های قرآنی در بین آینده سازان عنوان و بیان کرد: انفاق و نیکوکاری تنها در مسائل مادی نیست و می تواند به شکل‌های مختلف برای رفع گرفتاری و کمک به افراد محروم انجام شود.

بهرامی با بیان اینکه یک هزار و ۳۴۲ پایگاه همزمان با آغاز جشن نیکوکاری در سطح مدارس استان برای جمع آوری کمک های مردمی مستقر شده، گفت: ۵۷۹ پایگاه بسیج، مساجد و کمیته امداد در هفدهم اسفندماه در اماکن پرتردد و ۳۰ پایگاه روز جمعه هجدهم اسفند ماه در مصلاهای برگزاری نماز جمعه در سطح استان مستقر خواهد شد.

قائم‌ مقام کمیته‌امداد استان‌ مرکزی در ادامه خاطرنشان ساخت: تمام کمک های جمع آوری شده در اسرع وقت بین دانش آموزان نیازمند همان مدارس و قبل از آغاز سال جدید توزیع می شود.