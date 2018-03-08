به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی حسینیخراسانی شامگاه چهارشنبه در مراسم گرامیداشت بیست و پنجمین سالروز تأسیس کانونهای مساجد که در حسینیه اعظم زنجان برگزار شد، از اعضای کانونهای مساجد بهعنوان افسران مبارزه با جنگنرم یاد کرد و افزود: دشمن با استفاده از جنگنرم هر لحظه به دنبال ضربه زدن به خانوادهها بوده و برای رسیدن به مقاصد شوم خود از به کار بردن هیچ حیله و نیرنگی دریغ نمیکند.
وی با اشاره به اینکه هدف اصلی دشمن از به راه انداختن جنگنرم، متزلزل کردن خانوادهها به واسطه سست کردن ایمان و اعتقادات نسل جوان که سرمایه کشور بهشمار میروند، است، تصریح کرد: در همین راستا باید از کانونهای مساجد بهعنوان افسران مبارزه با جنگنرم یاد کنیم که قادر هستند نقشههای شوم دشمنان را که بیشتر بر روی جوانان متمرکز شده، نقش بر آب کنند.
حسینی خراسانی با بیان اینکه اهتمام به سخنان رهبر فرزانه انقلاب در خصوص مقابله با جنگنرم، حاکی از اهمیت سه عنصر قرآن، اهلبیت (ع) و مسجد در این راستا است، اظهار کرد: بعد از گذشت ۲۵ سال از زمان تأسیس کانونهای مساجد، امروز شاهد حضور سه میلیون جوان بهعنوان سرمایههای این کشور در یکی از سه عنصر اصلی مبارزه با جنگنرم هستیم.
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