صعود شیرین یوونتوس در نیمه مربیان/ تاتنهام در خانه حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال تاتنهام و یوونتوس دیدار برگشت خود در مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا را چهارشنبه شب در ورزشگاه ومبلی برگزار کردند که در پایان یوونتوس میزبان خود را ۲ بر یک شکست داد.

نیمه نخست این بازی یک بر صفر به سود تاتنهام خاتمه یافت. سون هیونگ مین در دقیقه ۳۹ در میان مدافعان حریف با ضربه خود دروازه بوفون را باز کرد.

در نیمه دوم یونتوس حملات خود را افزایش داد و دو گل متوالی به ثمر رساند. ابتدا گونزالو ایگواین در دقیقه ۶۳ با ضربه سر خود کار را به تساوی کشاند و سپس در دقیقه ۶۷ پائولو دیبالا با فرار خود در حالت تک به تک با دروازه بان میزبان کار را تمام کرد.

تاتنهام بعد از این دو گل بازی را در یک سوم دفاعی حریف ادامه داد و حملات فراوانی را روی دروازه یوونتوس طراحی کرد اما به گل نرسید و بازی را در نهایت واگذار کرد.

یک بار در اوج فشار تاتنهام توپ در محوطه جریمه یوونتوس به دست کیه لینی برخورد کرد که داور آن را پنالتی تشخیص نداد و در دقیقه ۹۰ ضربه سر چکشی هری کین به تیر دروازه اصابت کرد و روی خط توسط مدافعان برگشت داده شد.

بدین ترتیب تیم یوونتوس در مجموع دو بازی ۴ بر ۳ پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

دیدار رفت دو تیم در تورین با تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافته بود.