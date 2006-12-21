به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه دومین جشنواره فیلم شهر شب گذشته با حضور دکتر محمدباقر قالیباف شهردار تهران، دکتر علی عسگری رئیس و معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، معاونان و مدیران شهرداری و میهمانانی چون مجید رجبی معمار، رخشان بنی اعتماد، خسرو سینایی، ایرج تقی‌پور، علی معلم، جواد طوسی، مجتبی راعی و ... در سالن اصلی سینما فلسطین برگزار شد.



شهردار تهران در بخشی از این مراسم با تقدیر از زحمات مدیران جشنواره گفت: "هنرمندان، چه آن زمان که من توفیق خدمت در پلیس را داشتم و چه حالا در شهرداری، جزو نزدیکترین یاران من بودند. امروز در دنیا کلانشهرها مورد توجه هستند و همیشه رقابت بین کلانشهرهاست. شهر تهران باید قابلیت و ظرفیت های خود را به عنوان مرکز سیاسی کشور داشته باشد. بنابراین باید تهران را شهر خوبی برای زندگی کنیم. ما باید جمع شویم تا بتوانیم فرهنگ شهرنشینی اصیل را در ابعاد مختلف نمایان سازیم."



دکتر قالیباف در ادامه افزود: "بدون شک هنر به خصوص سینما و تئاتر برای تحقق اهداف در این کلانشهر باید مورد توجه قرار بگیرند. در یک سال گذشته هم گام های خوبی در این عرصه برداشته شد. امیدوارم در آینده با برداشتن گام های جهشی در خدمت هنرمندان باشیم و شهر تهران را به نقطه ای برسانیم که در شان مردم باشد."



ایرج تقی پور، دبیر جشنواره، گفت: "ما از اول تابستان کار خود را برای دومین جشنواره بین المللی فیلم شهر شروع کردیم. آثار زیادی به جشنواره ارائه شد. در بخش نمایش ویژه ما بیروت را انتخاب کردیم و فیلم های مستند از رخشان بنی اعتماد و خسرو سینایی به نمایش گذاشته شد. در مجموع 133 فیلم در 54 سانس در جشنواره به نمایش درآمد و در بخش مسابقه بین الملل 25 کشور دنیا حضور داشتند."



خسرو سینایی هم از دکتر قالیباف و مسئولان شهرداری تشکر کرد و گفت: "سینما در ارتقا سطح فرهنگ شهرنشینی نقشی بسیار مهم دارد. من تاکنون در هیئت های داوری بسیاری حضور داشتم، اما در این جشنواره هیئت داوران توافق نظر بسیاری داشتند و ما با همکاری یکدیگر به این نتایج رسیدیم."



در ادامه مراسم از رضا میرکریمی مدیر عامل خانه سینما و سهیل جهان بیگلری مدیر عامل موسسه توسعه تصویر شهر دعوت شد تا هدایای سینماهای برتر را اهدا کنند. در این بخش سینما کارون به عنوان سینمای برتر انتخاب و به فریبرز اسفندیاری مدیر این سینما 100 میلیون ریال اهدا شد. سینما جمهوری به هم عنوان سینمای دوم انتخاب شد و امیر سمواتی جایزه 70 میلیون ریالی این بخش را دریافت کرد. سینما حافظ هم به عنوان سینمای سوم انتخاب و 50 میلیون ریال به فرشید موتمن آذر اهدا شد.



در بخش بیروت - مقاومت از محمدسعید الخنسا، شهردار یکی از بخش های بیروت، ژان میشل شمعون کارگردان "در سایه های شهر" از لبنان، مجدی مش موشی بازیگر "در سایه های شهر"، مرتضی آتش زمزم برای فیلم "آخرین گزارش"، مرتضی شعبانی برای فیلم های "زینب" و "پایگاه شماره 17"، حبیب قاری نژاد از موسسه روایت فتح و شماس از دفتر نمایندگی شبکه المنار در تهران تقدیر شد.



جایزه بهترین فیلم کوتاه به فیلم "دوگانگی" به کارگردانی بوریس پاول کنل از هلند، بهترین تحقیق فیلم مستند به "ژرمانیا" اثر آرتم دهنوک از آلمان، بهترین فیلم مستند به فرهاد ورهرام برای "گذر شهر بر آب" و جایزه ویژه هیئت داوران به فیلم کوتاه "چرخش" از آلمان به اولیور حسین اهدا شد. جایزه بهترین فیلمنامه سینمایی بلند به مارکوس کارنواله از اسپانیا برای "الزا و فرد"، بهترین کارگردانی فیلم بلند به رامین بحرانی برای "چرخ دستی" از آمریکا و جایزه بهترین فیلم سینمایی به "خون بازی" به کارگردانی رخشان بنی اعتماد و تهیه کنندگی جهانگیر کوثری اهدا شد.



اجرای موسیقی سنتی گروه آزاد، پخش تیزر دماوند و نمایش بخش هایی کوتاه از فیلم های منتخب از دیگر بخش های مراسم بود. محمدعلی اینانلو اجرای این مراسم را بر عهده داشت که در ابتدای مراسم گفت: "من نمی دانم چرا برای اجرای این مراسم انتخاب شده ام، حال چه طنزی دارد، نمی دانم. شاید هم خوش ذوقی دوستان بوده است!"