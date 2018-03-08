بیمارستان فامنین بایدپاسخگوی نیاز شهرستانها و روستاهای اطراف باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی شامگاه چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات درمانی شهرستان فامنین که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، با تبیین جایگاه استراتژیک شهرستان فامنین و ظرفیتهای توسعه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی آن گفت: موقعیت جغرافیایی فامنین به عنوان گلوگاه ورودی استان های غربی کشور و همچنین زائران عتبات عالیات ایجاب می کند در تمام بخش ها و حوزه ها به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به رشادت های مردم فامنین در برهه های مختلف انقلاب و تقدیم بیش از ۳۰۰ شهید افزود: در دوره های گذشته برای تعریف فامنین در تقسیمات کشوری به عنوان شهرستان از همه فرصتها استفاده کردیم و خدا را شاکریم که امروز شهرستان فامنین از اعتبارات شهرستانی بهره می برد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: باید بیمارستان فامنین به گونه ای توسعه یابد که با تجهیز به بخش های تخصصی و جراحی پاسخگوی نیاز مردم فامنین شهرستانها و روستاهای اطراف آن باشد.

وی افزود: این موضوع یک مطالبه مردمی از سوی مردم فامنین است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد و از وزیر بهداشت در خواست دارم در این زمینه با اعزام تیم های کارشناسی و اختصاص اعتبار ویژه در روند اجرای امور سرعت ایجاد کند.

حاجی بابایی همچنین از استاندار و سایر مسئولین حاًضر در جلسه درخواست کرد سایر پروژه های فامنین را نیز به عنوان اولویتهای توسعه شهرستان به صورت عملیاتی تعریف کنند.

وی گفت: مسئولان استان همدان باید اولویت های برنامه را تعیین و براساس اسناد فرادستی در حوزه های مختلف فامنین را با توجه به موقعیت استراتژیک آن به عنوان یکی از مهم ترین شهرستانهای محروم استان در اولویت برنامه ها وتخصیص اعتبارات ویژه قرار دهند،

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع در اجرای پروژه شبکه فاضلاب فامنین، توجه ویژه به بخش کشاورزی و پیگیری مجدانه برنامه منطقه ویژه اقتصادی فامنین شد و گفت: این اقدامات علاوه بر توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرستان در ایجاد اشتغال مولد و پایدار به عنوان یکی از مهم ترین محورهای برنامه ششم توسعه موثر است.

حاجی بابایی همچنین عنوان کرد: بیمارستان امام حسین مجتبی(ع) در فامنین ۶۴ تختخوابی است اما در حال حاضر، ۳۲ تخت آماده شده و آماده پذیرش ۳۲ تخت دیگر نیز هست.

وی با بیان اینکه بیمارستان فامنین ظرفیت آن را دارد که به پیشانی بیمارستان‌های منطقه تبدیل شود گفت: قبلاً بیماران این شهرستان به رزن، کبودراهنگ برده میشد اما الان ظرفیت پذیرش بیماران در همین بیمارستان فراهم آمده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی خواستار نگاهی ویژه به ارتقای جایگاه بیمارستان این شهرستان شد و افزود: فامنین چندسالی است شهرستان شده اما از امکانات شهرستانی پایینی برخوردار است.