اجرای طرح یک ساعت با محیط بان در مدارس روستاهای الموت شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی محیط زیست قزوین، جمشید کاووسی در این باره اظهار کرد: این طرح در ۲ مدرسه شهید طاهری روستای اوان و یک مدرسه شهید احسانی نژاد روستای کشک از توابع الموت شرقی به اجرا در آمد.

وی بیان کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح ارتقا دانش محیط زیستی دانش آموزان و آشنایی با محیط بانان به عنوان پاسداران محیط زیست است.

کاووسی در ادامه افزود: آشنایی با محیط زیست، پوشش گیاهی و جانوری و پدیده های محیط زیستی، شناخت مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست از جمله مطالبی بوده که محیط بانان الموت شرقی به دانش آموزان آموزش دادند و در انتهای برنامه حاضرین را با وظایف محیط بانان آشنا کردند.

کاوسی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قزوین در پایان گفت: مدرسه کانون فرهنگسازی است و آموزش رفتارهای محیط زیستی باید از آن شروع شود.