برادر کشی در قلهک/ دستگیری قاتل کمتر از یک ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا بستو رییس پلیس پیشگیری پایتخت با بیان این مطلب گفت: ساعتی قبل فردی ۵۰ ساله در بلوار کاوه قلهک برادرش را به قتل رساند که پس از اطلاع کلانتری ۱۲۴ قلهک سریعا رییس کلانتری و تیم عملیاتی وی را در محل کمتر از یک ساعت دستگیر کردند.

وی گفت: تحقیقات اولیه حکایت از آن دارد مقتول مجرد ۵۴ ساله و به همراه مادرش در طبقه همکف ساختمان دو طبقه زندگی می کرد و برادرش (قاتل ) به همراه فرزند و همسرش در طبقه اول ساکن هستند.

سرهنگ بستو ادامه داد: همسر قاتل به خانه مادر شوهرش می رود و در حالی که خاله شوهرش و مقتول و مادرش در خانه بودند ناگهان مقتول با وی درگیر که اهل خانه وساطت و خانم را به بیرون هدایت می کنند.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت افزود: همین حین قاتل وارد ساختمان می شود و وضعیت همسرش را که مشاهده می کند عصبانی می شود، چاقو بر می دارد و به واحد برادرش می رود و با آن به گردن و پهلو و قلب وی ضربات وارد می کند که منجر به فوتش می شود.

وی ادامه داد: ظاهرا دو برادر با هم اختلافی در خصوص مسائل مالی داشته اند.

سرهنگ بستو در خاتمه گفت: موضوع به نظر بازپرس محترم کشیک قتل رسیده و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد که متعاقبا اعلام می گردد.