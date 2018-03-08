آخرین وضعیت اجرای سند آمایش آموزش عالی در ۲ وزارتخانه

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت طرح آمایش آموزش عالی گفت: ما سال ها در صدد هستیم تا آمایش آموزش عالی را اجرایی کنیم. اگر براساس آمایش آموزش عالی و نیاز مناطق اقدام به تربیت نیرو شود، دیگر فارغ التحصیل بیکار نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: این آمایش هنوز به صورت کامل انجام نشده و ما در اولین سال شروع اجرایی دو سند هستیم و گزارش آن را از وزارتخانه های علوم و بهداشت خواسته ایم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: وزارت علوم تحقیقات و فناوری هنوز درحال آماده سازی سند است ولی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گزارش اولیه خود را ارائه داده است.