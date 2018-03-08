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۱۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۰۵

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی:

آخرین وضعیت اجرای سند آمایش آموزش عالی در ۲ وزارتخانه

آخرین وضعیت اجرای سند آمایش آموزش عالی در ۲ وزارتخانه

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: وزارت علوم تحقیقات و فناوری هنوز گزارش اولیه خود را از اجرای سند آمایش آموزش عالی ارائه نداده است.

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت طرح آمایش آموزش عالی گفت: ما سال ها در صدد هستیم تا آمایش آموزش عالی را اجرایی کنیم. اگر براساس آمایش آموزش عالی و نیاز مناطق اقدام به تربیت نیرو شود، دیگر فارغ التحصیل بیکار نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: این آمایش هنوز به صورت کامل انجام نشده و ما در اولین سال شروع اجرایی دو سند هستیم و گزارش آن را از وزارتخانه های  علوم و بهداشت خواسته ایم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: وزارت علوم تحقیقات و فناوری هنوز درحال آماده سازی سند است ولی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گزارش اولیه خود را ارائه داده است.

کد مطلب 4246548
زهرا سیفی

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