وزارت بهداشت ۴۵۵ شهید تقدیم انقلاب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن قاضی زاده هاشمی پیش از ظهر پنج شنبه در چهارمین کنگره شهدای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همدان با تبریک ولادت حضرت زهرا(س) عنوان کرد: باید راه و رسم زندگی حضرت زهرا(س) را برای خود الگو قرار دهیم.

وی خطاب به خانواده شهدا با بیان اینکه شهدا بهترین شفیع شما هستند، افزود: وزارت بهداشت ۴۵۵ شهید، ۱۰ هزار جانباز و بیش از ۱۰ هزار ایثارگر دارد و حدود ۴۱ هزار نفر خانواده شهید، جانباز و ایثار گر در مجموعه وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی کشور داریم.

وی افزود: اگر با گذر زمان نقش این مظلومان همیشه تاریخ را فراموش کنیم جفای بزرگی است زیرا که آنها بی هیچ چشم داشتی جان خود را که بزرگترین سرمایه هرکسی است فدا کردند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید کرد: همه کسانی که در سراسر این کشور برای به یاد ماندن این خاطرات و یادبودها تلاش می کنند باید قدردانی شوند و تشکر کنیم از کسانی که اجازه ندادند شعارهای ارزشی انقلاب کمرنگ شود.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه به عنوان یک ایرانی ممکن است منتقد باشم اما به عنوان یک مسئول پاسخگو هستم، گفت: یکی از زیباترین صحنه هایی که موجبات شادی خانواده های شهدا و جانبازان را فراهم آورد مراسم بیست و دوم بهمن سال جاری بود که مردم با حضور مؤثر خود از آرمان خواهی شهدا قدردانی کردند.

وی با بیان اینکه این مراسم هم به نوعی شعار ایثار و مقاومت است، گفت: باید تلاش کنیم شعارها به عرصه عمل برسد و امروز عمل در حوزه ایثار و مقاومت مبتنی بر فعالیت اداری و اقتصادی است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبیین کرد: امروز، تلاش کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی است و بیش از ۴ دهه است در حوزه سیاسی مستقل و موفق هستیم اما در حوزه های اقتصادی و اداری نتوانسته ایم موفق عمل کنیم که شاید بهتر باشد روش و مسیر را تغییر دهیم.

وی ضمن تأکید بر این امر که در حوزه دیوان سالاری، قضاوت و حتی تقنینی باید تغییراتی ایجاد کنیم، ادامه داد: اگر در تولید علم رتبه نخست و در دنیا رتبه ۱۶ را داریم باید این رویکرد مبتنی بر عرق انقلاب و تداوم راه شهدا را در حوزه خدمات هم منعکس کنیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد: روش ها در حوزه اداری و اقتصادی نیازمند تغییر است.

قاضی زاده هاشمی در ادامه متذکر شد: به نقصها همیشه باید معترف باشیم اما ظلم است اگر نیمه پر لیوان را نبینیم و در حالی که رسانه های معاند خارجی و جاهلان خارجی در صدد هستند عملکرد دستگاههای مختلف را زیر سئوال ببرند باید مردم را با انعکاس خدمات نظام دلگرم کنیم.

وی یادآور شد: این کشور در منطقه کشوری مقتدر و امن است و ۹۶ ذ درصد دارو را در داخل تولید می کنیم در حالی که قبلا واردکننده بودیم و نه تنها به اندازه نیاز پزشک و متخصص داریم بلکه در بهترین مراکز دنیا متخصصین و پزشکان مجربی را به کار گرفته ایم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه افزود: روزهای اول انقلاب و پیش از انقلاب هم ارائه خدمات اگرچه گاهی با ضعف هایی همراه بوده اما حالا خدمات شایسته ای به مردم ارائه می شود که لازم است منعکس شود.

وی همچنین با بیان اینکه در حکومت دینی نباید غیبت، تهمت، دروغ، فساد، این میزان طلاق و آسیبهای اجتماعی وجود داشته باشد، گفت: نباید آنچه را تاکنون کسب کرده ایم با یاس و غفلت از کف بدهیم و بر این اساس اگر شهدا و خانواده هایشان را حاضر و ناظر بدانیم هر سه قوه عملکرد بهتری خواهند داشت و چنانچه وزارت بهداشت نقصی دارد باید در جهت رفع آن بکوشد.

قاضی زاده هاشمی در پایان عنوان کرد: از آقای موسوی جانباز و ایثارگری که در دولت یازدهم رویکردی متفاوت را در حوزه شاهد و ایثارگر در دانشگاه علوم پزشکی ایجاد کرد قدردانی می کنم.



