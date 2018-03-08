۱۵ مدرسه در ساری تخریبی است

به گزارش خبرنگار مهر، ام البنین محمدی صبح پنجشنبه در جشنواره خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار با شعار «رویش نیک اندیشان جوان» در باشگاه فرهنگیان ساری به نقش خیرین در توسعه و آبادانی کشور اشاره کرد و گفت: در روایات اسلامی وآموزه‌های قرآن بر شتاب‌کردن در کارهای خیر و نیک تاکید شده است و کار خیر در حوزه تعلیم و تربیت که چراغ راه بشر است امری بسیار پسندیده است.

وی با تاکید بر اینکه در کار خیر باید شتاب کرد و نباید آن را به تاخیر انداخت، افزود: خیرین اندیشه ای بلند دارند و معتقدند که رزق و روزی آن ها دست خدا است بنابراین دارایی خود را در راه خداوند هزینه می کنند.

محمدی با بیان اینکه آموزش و پرورش ناحیه ۲ رتبه نخست پروژه مهر را دراستان کسب کرده است، گفت: دانش آموزان ناحیه ۲ساری در سال جاری توانستند در مسابقات فرهنگی-هنری، علمی و المپیاد در استان و کشوررتبه های برتر را کسب کنند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ ساری با بیان اینکه مسوولان باید توجه ویژه ای به آموزش و پرورش داشته باشند، بیان کرد: تجهیز و نوسازی مدارس نیاز امروز کشور است که اعتبارات دولتی نمی تواند این مشکلات را برطرف کند.

وی با تاکید بر کمک خیرین در حوزه های مختلف، افزود: با وجود اعتبارات دولتی همچنان نیازمند کمک و یاری خیرین در امر مدرسه سازی هستیم زیرا حمایت خیران برکت زیادی در حوزه آموزش و پرورش دارد.

وی با بیان اینکه ۱۵مدرسه تخریبی است، گفت: بیش از چهار مدرسه نیز نیاز به بهسازی وبازسازی دارد که خیرین می توانند در این حوزه یاری رسان آموزش و پرورش باشند.

محمدی به کمبود تجهیزات در هنرستان ها اشاره کرد و افزود: در سال های اخیر کتاب های هنرستان ها تغییر کرده است ولی تجهیزات مدارس به روز نشده است و برخی از آن ها بیش از ۲۰ سال سابقه دارد.