لرستان میزبان جشنواره «موسیقی قوم لر» طی سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه چهارشنبه در جلسه انجمن‌های فرهنگی هنری لرستان بابیان اینکه رابطه همکاری دولت و مسئولین با انجمن‌ها و گروه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باعث ایجاد رضایتمندی است، اظهار داشت: حمایت و همکاری ما با آن‌ها و دیگر گروه‌های مختلف جامعه صرفاً در پول خلاصه نمی‌شود، بنابراین نباید با دیدگاه حمایت ریالی همکاری کرد.

نباید بدون خلاقیت و ابتکار صرفاً با پول کار را پیش ببریم

وی در ادامه با تأکید بر اینکه خروجی نهایی نظام‌های سیاسی و دولت‌ها ایجاد رضایت در مردم است، افزود: در نظریه‌های سیاسی رضایت در جامعه با یک بازخورد، حمایت ایجاد می‌کند.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه روش‌های ایجاد رضایت در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگ و هنر و اعتقادات و باورهای مردم متفاوت است، بیان داشت: انجمن‌ها و گروه‌های مختلفی که در سیستم دولتی حضور ندارند اما به دلیل اینکه در ساختار جامعه نقش مهمی ایفا می‌کنند نتیجه فعالیت آن‌ها همان ایجاد رضایت در میان مردم است، بنابراین با همکاری یکدیگر می‌شود اقداماتی در همین راستا انجام داد.

وی ادامه داد: باید انتظارات متقابل باشد و از جنس همکاری، نه از جنسی که یک‌طرف ناظر و طرف دیگر فقط کار کند، جلسات ما باید از جنس همکاری دوطرفه باشد.

خادمی با تأکید بر اینکه امکانات کشوری مانند آموزش‌وپرورش و یا دانشگاه‌ها، سازمان تبلیغات و دیگر ارگان‌ها باید در اختیار هنرمندان باشند، تصریح کرد: باید با توجه به محدودیت‌های موجود از همین امکانات استفاده و بیشتر کار کرد، البته ما در حد توان و امکان حمایت مالی خواهیم داشت ولی نباید این‌یک اصل باشد و بدون خلاقیت و ابتکار صرفاً با پول کار را پیش ببریم.

استعدادهای زیادی درزمینهٔ فرهنگ و هنر لرستان

وی به ایجاد یک رابطه همکاری دقیق‌تر و نزدیک‌تر و حس مسئولیت مشترکی که بتوان کار خوبی انجام داد، تأکید کرد و گفت: رسالت مشترک ما این است که در جامعه ایجاد نشاط، حفظ سنت‌ها و آیین‌ها، ارتقای فرهنگ و بهبود باورها است بنابراین باید دید که چطور می‌توان در کنار یکدیگر این کارها را انجام دهیم.

استاندار لرستان بابیان اینکه باید به دنبال ایده‌هایی باشیم که بدون پول دولت و بانک‌ها بتوان فعالیت کرد، گفت: هنر و باورهای دینی و قرآنی در فضای فارغ از اقتصاد و پول رشد می‌کند همچنان که یک شاعر و یا مجتهد با جدایی از مادیات پرورش‌یافته است.

خادمی با اشاره به اینکه لرستان به معنی اعم دارای استعدادهای زیادی درزمینهٔ فرهنگ و هنر است، خاطرنشان کرد: اگر انجمن‌های هنری مصمم باشند با یکدیگر در حوزه موسیقی، آیین‌ها، عشایر و صنایع‌دستی و تاریخی می‌شود کارهایی انجام داد و آن را به اقتصاد و رفاه مردم وصل کرد، ازلحاظ باورهای دینی نیز لرستان استانی تماماً شیعه است بنابراین در حوزه‌های دینی و قرآنی نیز می‌شود اقداماتی انجام داد.

برگزاری جشنواره موسیقی قوم لر

دکتر خادمی تصریح کرد: با توجه به اینکه سال آینده چهلمین سال انقلاب اسلامی است، رئیس‌جمهور اشاره کردند که سال ۹۷ را می‌خواهیم سال نشاط و شادی اعلام کنیم بنابراین باید دید که چه‌کاری می‌شود انجام داد که باعث ایجاد نشاط در جامعه شود.

وی بابیان اینکه بدون برنامه‌ریزی، تلاش، ابتکار و خلاقیت نمی‌شود حرکتی کرد، اظهار داشت: تعریف کار و برنامه‌ریزی دارای موارد و شاخص‌های متفاوتی بوده که یک مورد آن‌هم بحث مالی است اما همه آن کار نیست.

استاندار لرستان با تأکید بر اینکه هر حوزه هنری به‌طور جداگانه باید برنامه‌ریزی خاص خود را داشته باشد، بیان داشت: در لرستان به دلیل ریشه فرهنگی و تاریخی و هویت خود، هنر و فرهنگ از حوزه‌های مهم آن است مثلاً عزاداری در لرستان سبک و روش خاص خود را دارد.



وی بابیان اینکه کارهای خوبی در حوزه فرهنگ و هنر به‌خصوص در بخش موسیقی انجام‌گرفته است، خبر داد: سال آینده جشنواره موسیقی قوم لر را به‌طور کامل داشته باشیم و در این زمینه حمایت خواهیم کرد چراکه موسیقی از استعدادها و از منابع ناملموس استان است.

دکتر خادمی در راستای حمایت از طرح‌های پژوهشی حوزه هنری و فرهنگی گفت: در حوزه‌های پژوهشی اعتبارات جاری یک درصد دستگاه‌ها تا سال قبل به‌صورت جداگانه و هر دستگاهی فقط آن مبلغ را در حوزه خود می‌توانست هزینه کند که بیشتر به دلیل کمی آن نمی‌شد کار پژوهشی انجام داد درنتیجه برگشت داده می‌شد.

وی ادامه داد: در سفر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به لرستان پیشنهاد داده شد که همه این اعتبارات در کل استان با یکدیگر جمع شده و در اختیار شورای برنامه‌ریزی استان قرار گیرد که درباره آن تصمیم‌گیری شود، بنابراین در راستای حمایت از حوزه فرهنگ و هنر اگر کار پژوهشی باشد از این اعتبارات می‌توان تخصیص داد.