کنگره گرامیداشت شهدای وزارت بهداشت در همدان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین کنگره گرامیداشت شهدای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و با حضور سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی آغاز شد.

این مراسم در مرکز همایشهای دانشگاه علوم پزشکی همدان با سخنرانی قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استاندار همدان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان دنبال می‌شود.

پخش کلیپ، سرود و تواشیح و رونمایی از ۳ کتاب حوزه شهادت و دفاع مقدس شامل امدادگران بی‌سنگر، روایت ایثار و اطلس از دیگر بخشهای این مراسم است.

در پایان این مراسم از ۹۹ خانواده شهید سرافراز دفاع مقدس تجلیل می‌شود.

گفتنی است؛ هر ساله مراسمی به مناسبت روز شهید به میزبانی یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار می‌شود که سال گذشته این مراسم در دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار شد و امسال دانشگاه علوم پزشکی همدان میزبان کنگره بزرگداشت روز شهدا است.