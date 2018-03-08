  1. استانها
  2. همدان
۱۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۲۵

با حضور وزیر بهداشت؛

کنگره گرامیداشت شهدای وزارت بهداشت در همدان آغاز شد

کنگره گرامیداشت شهدای وزارت بهداشت در همدان آغاز شد

همدان - چهارمین کنگره گرامیداشت شهدای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور با حضور وزیر بهداشت در همدان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین کنگره گرامیداشت شهدای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و با حضور سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی آغاز شد.

این مراسم در مرکز همایشهای دانشگاه علوم پزشکی همدان با سخنرانی قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استاندار همدان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان دنبال می‌شود.

پخش کلیپ، سرود و تواشیح و رونمایی از ۳ کتاب حوزه شهادت و دفاع مقدس شامل امدادگران بی‌سنگر، روایت ایثار و اطلس از دیگر بخشهای این مراسم است.

در پایان این مراسم از ۹۹ خانواده شهید سرافراز دفاع مقدس تجلیل می‌شود.

گفتنی است؛ هر ساله مراسمی به مناسبت روز شهید به میزبانی یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار می‌شود که سال گذشته این مراسم در دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار شد و امسال دانشگاه علوم پزشکی همدان میزبان کنگره بزرگداشت روز شهدا است.

کد مطلب 4246603

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها