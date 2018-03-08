تیم فوتسال قزوین فردا به مصاف سفیر آمل می رود

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های لیگ دو فوتسال کشور و در بازی هفته هشتم، تیم فوتسال لوازم خانگی بهروز قزوین در بازی خانگی فردا از تیم سفیر آمل پذیرایی می کند.

این بازی از ساعت ١٦ در ورزشگاه شهید بابایی قزوین برگزار می شود.

نماینده استان هم اکنون با ١٢ امتیاز در مکان دوم گروه شش این رقابت ها قرار دارد.

رقابت های فوتسال رده های سنی استان با معرفی برترین ها به پایان رسید

در رقابت های رده سنی نونهالان، تیم نوید البرز عنوان قهرمانی را کسب کرد، دررده سنی نوجوانان تیم مقاومت قزوین قهرمان شد، در رده سنی جوانان تیم وحدت محمدیه بر سکوی نخست ایستاد.

در رده سنی امید هم تیم پاسارگاد بوئین زهرا به مقام نخست دست یافت.

این رقابت ها با شرکت ۳۵ تیم در چهار رده سنی برگزار شد.

تیم های برتر رده های سنی به عنوان نماینده استان سال آینده در رقابت های کشوری شرکت می کنند.

دو ژیمناست قزوینی به اردوی تیم ملی ایروبیک فرا خوانده شدند

محمدرضا نبی پور و یاسین حاجی خانی به اردوی تیم‌ملی ایروبیک ژیمناستیک جوانان و نوجوانان دعوت شدند.

این اردو از ۲۱ تا ۲۷ اسفند در تهران برگزار می شود.

نبی پور قهرمانی رده ی جوانان و حاجی خانی مقام سوم نوجوانان کشور را در کارنامه دارند.

هدایت این ورزشکاران به عهده علیرضا نبی پور است.

نمایندگان استان در گروه ۱۱ لیگ فوتبال مناطق نوجوانان کشور به میدان می روند

در این رقابت ها تیم های ستارگان قزوین، نوین گستر تاکستان، طلایی پوشان خرم آباد، وحدت بروجرد و پاس شمیران تهران از امروز ورزشگاه شهید علی بیات بروجرد با هم مصاف می کنند.

این رقابت ها تا یکشنبه ۲۱ اسفند ادامه دارد.

درخشش تنیسور های قزوینی در رقابت های قهرمانی پیشکسوتان کشور

در پایان مسابقات تنیس روی میز قهرمانی پیشکسوتان کشور، تیم پیشکسوتان استان به مقام سوم تیمی دست یافت.

در بخش انفرادی هم، قاسم غیاثوند رده سنی بالای ۶۰ سال به مقام نایب قهرمانی دست یافت.

حجت اله امینی دیگر تنیسور قزوینی هم در رده سنی بالای ۴۰ سال عنوان سوم را کسب کرد.

این رقابت ها در دو بخش تیمی و انفرادی به میزبانی کرمانشاه برگزار شد.

هفته هفتم لیگ برتر استان فردا پیگیری می شود

در ادامه این رقابت ها در بازی اول تیم های ایثارآبیک و تاج بیدستان با هم دیدار می کنند، الماس غرب آبگرم با تیم مقاومت قزوین مصاف می کند.

بازی سوم هفته را تیم های شهدای زینبیه و سپاکو قزوین برگزار می کنند و بازی چهارم هم بین تیم های همشهری شهرداری و استقلال شال برگزار می شود.

تیم ستارگان اسفرورین در این هفته استراحت دارد.

مسابقات این هفته به میزبانی تیم استقلال شال درسالن شهدای شال برگزارمی شود.