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۱۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۳۲

دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری:

نوع نگاه به وظایف و ماموریت های شورای علوم تحقیقات بازنگری می شود

نوع نگاه به وظایف و ماموریت های شورای علوم تحقیقات بازنگری می شود

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) گفت: برنامه داریم نوع نگاهی که به وظایف و ماموریت های این شورا وجود دارد را مورد بازنگری قرار دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود برومند در حاشیه یکصد و شصت و چهارمین جلسه کمیسیون های دائمی شورای عتف گفت: بازنگری در نوع نگاه به وظایف و ماموریت های شورای عتف با هدف انطباق ساختار با فرآیندهای اجرایی صورت می گیرد.

وی افزود: در این راستا در صورتی که فاصله یا عدم انطباق وجود داشته باشد برای رفع آن برنامه ریزی خواهیم کرد.

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: در جلسه روز گذشته کمیسیون های دائمی این شورا گزارش پروژه های سمات (سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی علمی) مطرح و قرار شد این گزارس در کمیته ای با حضور سازمان برنامه و بودجه بررسی شود.

برومند گفت: این گزارش پس از نهایی شدن به شورای عالی عتف ارائه خواهد شد.

وی تاکید کرد: همچنین در این جلسه آیین نامه مربوط به شرکت دانش بنیان با محوریت ارائه تسهیلات به این شرکت ها نیز مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 4246609

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