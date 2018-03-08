برگزاری شب های خاطره دفاع مقدس باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود

یوسف رام جو، یکی از اعضای شورای سیاست گذاری شب های خاطره دفاع مقدس استان در گفتگو با خبرنگار مهر برگزاری شب های خاطره را یکی از خلاء های موجود درزمینه انتقال فرهنگ و ادبیات دفاع مقدس اعلام کرد.

وی با اشاره به برگزاری اولین جلسه شب خاطره در حضور مقام معظم رهبری افزود: بعد از برگزاری اولین جلسه شب خاطره در حضور رهبر معظم انقلاب بود که در حوزه هنری نیز تصمیم گرفته شد تا شب های خاطره در استان آذربایجان شرقی برگزار شود.

رام جو ادامه داد: در این راستا اولین شب خاطره دفاع مقدس با حضور راویان و پیشکسوتان دفاع مقدس استان در بیت امام جمعه تبریز برگزار شد که با حمایت ها و تشویق های نماینده ولی فقیه در تبریز روبه رو گردید.

وی برگزاری شب های خاطره را گام مهمی در ترویج و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت ذکر کرد و گفت: به شکل های مختلف می توان شب های خاطره را برگزار کرد.

رام جو تصریح کرد: باید برگزاری جلسات شب خاطره به یک فرهنگ عمومی در استان و کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه با روش ها و راهکارهای مختلف می توان در جهت اشاعه فرهنگ دفاع مقدس تلاش کرد افزود: انتقال فرهنگ جهاد و شهادت با برگزاری شب خاطره تنها یکی از این روش ها است.

عضو شورای سیاست گذاری شب های خاطره دفاع مقدس استان با اشاره به برگزاری چنین جلساتی توسط کانون راویان دفاع مقدس خاطرنشان کرد: کانون راویان دفاع مقدس جلسات خاطره گویی را در دانشگاه ها برگزار می کند و می توان این نوع خاطره گویی را در مدارس و دانشگاه ها نیز اجرا کرد.