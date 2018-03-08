دستگاه های حاکمیتی حق ندارند مجری برنامه های غیراخلاقی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی روز پنجشنبه در شورای پیشگیری از وقوع جرم که در دادسرای قزوین برگزار شد اظهارداشت: با کمک دستگاههای اجرایی کارهای خوبی برای کاهش جرم در استان صورت گرفته اما این کارها کافی نیست و باید تداوم یابد.

وی افزود: پیشگیری از وقوع جرم از موضوعاتی است که در کوتاه مدت نتیجه نمی دهد و باید منتظر چیدن میوه های آن در سالهای اینده باشیم زیر میوه آن دیر رس است اما با هم اندیشی و وحدت رویه و عزم جدی می توانیم اساس کاررا پی ریزی کنیم.

دادستان قزوین تصریح کرد: با تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر کنترل اسیب خای اجتماعی باید ابتدا خود مدیران دستگاههای فرهنگی و اجرایی مراقب باشند تا بستر خلاف و یا آسیبی را مهیا نکنند تا از مردم انتظار همکاری داشته باشیم.

وی اظهارداشت: دو اسیب مهم و نگران کننده استان قزوین اعتیاد و طلاق است که باید برنامه های خود را به سمت کاهش این پدیده ها هدایت کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآورشد: مواد مخدر ریشه همه آسیبهاست و هر چند در استان وضعیت نگران کننده ای نداریم اما حتی یک مورد آن هم تهدید است.

وی بیان کرد: در ۱۱ ماهه امسال شاهد رشد دو درصدی طلاق و ۱۲ درصدی رشد منفی ازدواج هستیم که باید آن را جدی بگیریم.

حجت الاسلام صادقی نیارکی اضافه کرد: باید بستر کاهش آسیب های اجتماعی را مهیا کنیم و هر موضوعی که کانون خانواده را دچار بحران می کند را در دستور کار قرار دهیم تا آسیبها ما را متضرر نکند.

وی بیان کرد: بیشترین پرونده های دستگاه قضایی نیز در مورد اعتیاد است و ریشه بسیاری از اسیب های دیگر مانند سرقت، نزاع و کلاهبردی و سایر جرام است و باید در این زمینه جدی تر باشیم تا ضمن کاهش حداقل برای حفظ وضع موجود اقدام کنیم.

مدیران اجرایی باید الگو باشند

دادستان قزوین اظهارداشت: در کنترل آسیبب های اجتماعی باید مدیران ما الگو باشند و اگر خطا و یا کوتاهی در دستگاهی رخ دهد نمی توان نادیده گرفت.

وی بیان کرد: با دادن ۳۰۰ هزار شهید و غیرت های دینی شایسته نیست شاهد برگزاری مراسمی باشیم که اشاعه دهنده فساد و فحشا و گناه باشد که متاسفانه هم در استان وهم کشور دیده می شود.

صادقی نیارکی تصریح کرد: متاسفانه در برج میلاد در حضور شهردار تهران شاهد رقص و پایکوبی بودیم و یا در قزوین به عنوان کلاس آموزش زندگی مسائلی مطرح شده که اشاعه منکر است و با آن در استان بشدت برخورد می کنیم.

وی اظهارداشت: دستگاه حاکمیتی حق ندارد به بهانه برنامه های فرهنگی از مسیر شرع و قانون و عرف خارج شود و اگر موردی مشاهده شود بشدت برخورد می کنیم.

دادستان قزوین گفت: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، اداره ارشاد و سایر دستگاههایی که متولی کارهای آموزشی هستند مراقبت کنند تا کار خلافی در استان صورت نگیرد.

صادقی اظهارداشت: هر جا تشخصی دهیم که اسیبی در حال وقوع است وارد شده و از آن جلویگیر و با متولی آن برخورد خواهیم کرد.



