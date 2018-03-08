میزان توجه قرآن به محیط زیست/ گلایه از فضای نامناسب مساجد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام قاسمعلی نوچمنی در گفت‌وگویی بااشاره به اهمیت فضای سبز و کاشت درخت در دین مقدس اسلام اظهارکرد: این اهمیت به آن اندازه است که بنا به فرموده پیغمبر اسلام «اگر نشایی در دست یکی از شماست و قیامت در آستانه قیام است و مرگ شما قطعی است، از آن فرصت کوتاه بهره برده و آنرا کشت کنید (نهج الفصاحه ج ۲ ص ۷۱۳)

این پژوهشگر حوزوی با بیان اینکه حضرت علی (ع) نیز در مدینه نخلستان‌های فراوانی به وجود آوردند و بیشتر آنها را در راه خدا وقف کردند، ادامه داد: کاشتن یک درخت در زمرۀ بهترین و مقدس‌ترین کارهای خیر قرار دارد. چنانچه رسول اکرم(ص) می فرماید «درخت کاری درکنار تعلیم دانش، ساخت مسجد، خواندن قرآن یا کتاب علمی سودمند دیگر، قرار دارد» (نهج الفصاحه ج ۱ ص ۷۱۳)

مدیر سابق حوزه علمیه حضرت حجت(عج) اظهار کرد: از بزرگان دین درباره نگهداری درخت و آبیاری آن و همچنین پرهیز از قطع آن توصیه‌های فراوان رسیده است که اینها نشان از ارزش والای درخت‌کاری در دین مبین اسلام است. بارها از زبان گذشتگان و نیاکان خود شنیده ایم که «دیگران کاشتند تا ما بخوریم، حال ما می‌کاریم تا دیگران بخورند» که این سخن بر گرفته از رهنمودهای رهبران الهی و دینی ما است.

درخت کاری قدمت دیرینه در تاریخ ایرانیان دارد

استاد حوزه علمیه و دانشگاه با بیان اینکه درخت کاری قدمت دیرینه در تاریخ ایرانیان دارد و طی جشن‌هایی به خاک و زراعت احترام می‌گذاشتند، افزود: همچنین بر هیچ کس اهمیت و فواید کاشت درخت پوشیده نیست. امروزه با صنعتی شدن جوامع بشری، اهمیت وجود درختان سبز در زندگی انسانها بیش از پیش آشکار می شود. درختان که به منزله ریه‌های یک شهر تلقی می‌شوند، نقش بسیار مهمی در تامین سلامت اعضاء یک جامعه ایفا می‌کند و علاوه بر تأمین منابع هزاران محصول چوبی، مقدمات پیشرفت صنعت و فن‌آوری را نیز موجب می شود.

آیت الله نوچمنی حوزه دین و فرهنگ با بیان اینکه امروزه به دلیل فعالیت‌های کارخانجات صنعتی و رشد روز افزون وسایل نقلیه موتوری، آلاینده‌ها و گازهای مهلک و خطرناکی نظیر دی اکسید کربن، هیدرو کربنها، دی اکسید گوگرد و… وارد هوا می‌شود که سلامت افراد را بسیار تهدید می‌کند. افزایش بیش از حد این‌ گازها باعث‌ کاهش‌ میزان اکسیژن در ‌هوا شده که آسیب بسیار زیادی را به افرادی نظیر بیماران ریوی و قلبی، سالخوردگان و کودکان می‌رساند و راه حل مفید و سودمند در چنین شرایطی، درخت‌کاری می‌باشد، خاطرنشان کرد: روز درختکاری بهانه‌ای است برای این که ما به محیط زیست احترام بگذاریم و آن را احیاء کنیم و یا حداقل آن را با دقت بیشتری نگهداری کنیم. امید است که با تلاش در این جهت، حتی با کاشتن یک نهال کوچک، کشوری زیبا و آباد را برای خویش و آیندگان مهیا کنیم که یقیناً کاری پسندیده است.

مشاور سابق ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به غرس چندین اصل نهال توسط حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته درختکاری، گفت: رهبر فرزانه انقلاب اسلامی همواره توجه جدی به موضوع درختکاری و حفظ محیط زیست، در کشور دارند «یکی از کارهایی که مسئولین حتماً باید به آن توجّه کنند، عبارت است از اینکه مانع از از بین رفتنِ درختانِ موجودِ در شهرها بشوند. در شهر تهران باغستان‌هایی وجود دارد، خانه‌های بزرگ یا باغ‌هایی در داخل شهر هست که صاحبان آنها یا دیگران، چشم به آنها دوخته‌اند که آنها را از بین ببرند؛ درخت را از بین ببرند برای اینکه از زمین به یک نحوی استفاده کنند؛ باید بشدّت مراقبت بشود و جلوِ این کار -که ضربه‌ به زندگی شهری و آسایش شهری است- گرفته‌ بشود»

وی اضافه کرد: در برابر محیط زیست ایستادن و به مقررات و قوانین این حوزه اعتنا نکردن، درست نیست بلکه باید به منابع طبیعی که نشانه‌های الهی هستند، احترام گذاشته شود و بدانیم که زندگی پایدار و سالم وابسته به حفظ محیط زیست است.

گلایه از فضای ظاهری نامناسب بسیاری از مساجد کشور

آیت الله دکتر نوچمنی در ادامه به فضای ظاهری نامناسب بسیاری از مساجد کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه هنگام ساخت مساجد، به معماری و زیبایی آن چندان توجه نمی شود درحالی که در گذشته، مساجد و حوزه های علمیه، در فضایی بسیار زیبا و همراه با درخت و گل های فراوان، ساخته می شدند.

مشاور سابق ستاد اقامه نماز کشور افزود: مساجد و حوزه های علمیه کشور با مشکلات مالی بسیاری روبرو هستند و در این میان، متاسانه توجه به ظاهر و زیبایی این دو نهاد دیرپای اسلامی، کاملا مغفول مانده است.

این کارشناس حوزه دین و فرهنگ با بیان اینکه پیامبر عظیم الشان اسلام(ص) و ائمه هدی(ع) به درختکاری و زراعت توصیه های ویژه ای داشته و خودشان نیز به این موضوع اهتمام داشتند، اظهار داشت: این موضوع نشان می‌دهد که سنت حسنه درختکاری تا چه حد در اندیشه توحیدی و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت (ع) مهم است.

بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری در حال از بین رفتن است

آیت الله دکتر نوچمنی با بیان اینکه امروزه بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری در حال از بین رفتن است و این موضوع بر محیط زیست تاثیر منفی برجای می گذارد، اظهارکرد: می‌توان با برنامه‌ریزی دولتی و مردمی محیط زیست سالم، آب سالم، هوای سالم و محیط زندگی بهتر داشته باشیم و با خطراتی که محیط زیست را تهدید می کند به خوبی و برنامه ریزی شده، مقابله کنیم.

مشاور سابق ستاد اقامه نماز کشور ضرورت مراقبت مردم از محیط زیست را مورد تاکید قرار داد و افزود: در ایام نوروز معمولا مردم به مناطق مختلف کشور سفر می‌کنند و از حضور در طبیعت لذت می برند و در جریان این سفرها نباید وظیفه مهم حفظ پاکیزگی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست فراموش شود.

آیت الله نوچمنی در پایان، همه ائمه جماعات مساجد و مسئولان حوزه‌های علمیه و مدیران کشور را به رعایت شاخصه‌های معماری اسلامی در ساخت بناهای دینی و فرهنگی که به نوبه خود می‌تواند موجب حفظ محیط زیست شود، توصیه کرد و گفت: امروزه همگان باید دلسوزانه با احترام به محیط پیرامونی خود، به فکر نسل‌های آینده باشیم، زیرا آنها حق دارند در فضایی زیبا و پاک زندگی کنند.