رفتن من به خارج از کشور صحت ندارد / گوشه گوشه ایران عرصه خدمتگزاری به ملت است / برای دوستان خود در شورا آرزوی موفقیت دارم

مهرداد بذرپاش مشاور سابق رئیس جمهور در خصوص خبر یکی از سایت های مجعول و بی نام ونشان، مبنی بر سفر او به لبنان برای ادامه تحصیل، به خبرنگار مهر گفت: این خبر کذب محض است و بنده از کشور خارج نشده و نخواهم شد.

وی که نامزد ائتلاف رایحه خوش خدمت برای شورای شهر تهران بود، خاطر نشان کرد: اکنون که مسئولیت خطیر اداره شهر به اینجانب محول نشد، سجده شکر به جای آورده و از خداوند متعال برای دوستان خود در این شورا توفیق مسالت دارم.

بذرپاش در خاتمه با تاکید بر اینکه زمینه کار و تلاش در ایران اسلامی گسترده است، متذکر شد : در هر کجا که بتوانم منشاء اثر و خیر باشم، حضور خواهم یافت.