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۳۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۰۳

مشاور سابق رئیس جمهور در گفتگو با مهر :

رفتن من به خارج از کشور صحت ندارد / گوشه گوشه ایران عرصه خدمتگزاری به ملت است / برای دوستان خود در شورا آرزوی موفقیت دارم

رفتن من به خارج از کشور صحت ندارد / گوشه گوشه ایران عرصه خدمتگزاری به ملت است / برای دوستان خود در شورا آرزوی موفقیت دارم

مهرداد بذرپاش ضمن تکذیب خبر خروج خود از کشور که در یکی از سایت های خبری منتشر شد، تاکید کرد: گوشه گوشه این کشور عرصه خدمتگزاری به ملت است.

مهرداد بذرپاش مشاور سابق رئیس جمهور در خصوص خبر یکی از سایت های مجعول و بی نام ونشان، مبنی بر سفر او به لبنان برای ادامه تحصیل، به خبرنگار مهر گفت: این خبر کذب محض است و بنده از کشور خارج نشده و نخواهم شد.

وی که نامزد ائتلاف رایحه خوش خدمت برای شورای شهر تهران بود، خاطر نشان کرد: اکنون که مسئولیت خطیر اداره شهر به اینجانب محول نشد، سجده شکر به جای آورده و از خداوند متعال برای دوستان خود در این شورا توفیق مسالت دارم.

بذرپاش در خاتمه با تاکید بر اینکه زمینه کار و تلاش در ایران اسلامی گسترده است، متذکر شد : در هر کجا که بتوانم منشاء اثر و خیر باشم، حضور خواهم یافت.

کد مطلب 424667

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