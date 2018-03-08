فعالیت سامانه بارشی در مناطق شمال شرق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرکرده افزود: البته این سامانه تا ساعتی دیگر از کشور خارج خواهد شد اما در دیگر مناطق کشور بجز نواحی شمالی استان های آذربایجان شرقی و غربی که به صورت خفیف شاهد بارش باران خواهیم بود، جوی آرام پیش بینی می شود.

وی با اعلام اینکه از فردا موج جدید بارشی از سمت شمال غرب وارد کشور می شود، گفت: این سامانه ابتدا بخش هایی از شمال غرب کشور را در بر می گیرد و به تدریج رگبار، رعد و برق و وزش تندباد را برای استان های واقع در مناطق البرز مرکزی و زاگرس به همراه خواهد داشت.

کارشناس سازمان هواشناسی اضافه کرد : در این مناطق بجز بارش باران وزش شدید باد نیز پیش بینی می شود و از امروز بعد از ظهر در استان های اردبیل و گیلان شاهد وزش باد شدید خواهیم بود.

سرکرده ادامه داد: این رویداد جوی باعث افزایش دما در آن مناطق به ویژه سواحل دریای خزر می شود به طوری که در رشت دمای هوا روز جمعه ۱۵ درجه افزایش خواهد داشت.

وی گفت: این شرایط کم و بیش در غرب استان مازندران نیز رخ خواهد داد اما از روز شنبه دوباره شاهد کاهش دما در سواحل دریای خزر خواهیم بود.

کارشناس سازمان هواشناسی افزود : سرعت وزش باد در استان اردبیل و گیلان به حدی خواهد بود که احتمال بروز خسارت در این مناطق وجود دارد و پیش بینی شده است سرعت وزش باد به بیش از ۷۰ کیلومتر بر ساعت در روز جمعه برسد.

سرکرده گفت: آسمان تهران هم امروز صاف تا کمی ابری است و دمای هوا در گرم ترین زمان به ۲۲ درجه بالای صفر می رسد.