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۳ دی ۱۳۸۵، ۸:۴۳

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بی تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است . مرور روزانه برخی نکته های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهند داشت .

آیه روز:

یا اَیها الذین امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لَعلکم تفلحون

اى اهل ایمان شکیبایى کنید، دیگران را نیز به شکیبایى وادارید، با یکدیگر( چه در حال آسایش چه در بلا و گرفتارى ) پیوند و ارتباط برقرار کنید و از خدا پروا نمائید تا رستگار شوید .

سوره آل عمران، آیه 200    

احادیث امروز:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: صبر برای ایمان چون سر است برای بدن . 

نهج الفصاحه- حدیث  1862 

حضرت علی(ع):

تمرین بردبارى

ان لم تکن حلما فتحلم ، فانه قل من تشبه بقوم الا ائو شک ائن یکون منهم . 

اگر بردبار نیستى خود را وادار به بردبارى کن، زیرا کسى که خود را به گروهى شبیه کند، به زودى از آنان مى شود .

امام (ع) صفت بردباری را از جمله صفات ارزشمند و ضروری انسانی عنوان کرده و در این مورد فرموده است: اگر خصلت حلم و بردبارى ، در طبیعت شما وجود ندارد، دلیل بر آن نیست که هرگز نمی توانید حلیم و بردبارى شوید. کافى است که براى مدتى ، خود را به بردبارى وادار سازید یعنى در برابر مسائلى که آرامش شما را بر هم مى زند، سعى کنید رفتارتان شبیه کسى باشد که بطور طبیعى بردبار است و در برابر چنان مسئله اى آرامش خود را با بردبارى حفظ مى کند .

وقتى مدتى به این کار ادامه دادید و رفتارى شبیه رفتار اشخاص بردبار در پیش گرفتید، رفته رفته عادت مى کنید که هر وقت با چنان مسائلى روبه رو شدید، همان رفتار را از خود نشان دهید .

امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه:

یا غنى الاغنیآء، ها نحن عبادک بین، یدیک، و انا افقر الفقرآء الَیک، فاجبر فاقتنا بوسعک

اى بى ‏نیازترین بى‏ نیازها، اینک ما بندگان توأیم، بر درگاهت، و من نیازمندترین نیازمندان به توأم، پس تهیدستى ما را به توانگریت چاره کن .

کد مطلب 424668

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