آیه روز:

یا اَیها الذین امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لَعلکم تفلحون



اى اهل ایمان شکیبایى کنید، دیگران را نیز به شکیبایى وادارید، با یکدیگر( چه در حال آسایش چه در بلا و گرفتارى ) پیوند و ارتباط برقرار کنید و از خدا پروا نمائید تا رستگار شوید .

سوره آل عمران، آیه 200

احادیث امروز:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: صبر برای ایمان چون سر است برای بدن .



نهج الفصاحه- حدیث 1862

حضرت علی(ع):

تمرین بردبارى



ان لم تکن حلما فتحلم ، فانه قل من تشبه بقوم الا ائو شک ائن یکون منهم .



اگر بردبار نیستى خود را وادار به بردبارى کن، زیرا کسى که خود را به گروهى شبیه کند، به زودى از آنان مى شود .

امام (ع) صفت بردباری را از جمله صفات ارزشمند و ضروری انسانی عنوان کرده و در این مورد فرموده است: اگر خصلت حلم و بردبارى ، در طبیعت شما وجود ندارد، دلیل بر آن نیست که هرگز نمی توانید حلیم و بردبارى شوید. کافى است که براى مدتى ، خود را به بردبارى وادار سازید یعنى در برابر مسائلى که آرامش شما را بر هم مى زند، سعى کنید رفتارتان شبیه کسى باشد که بطور طبیعى بردبار است و در برابر چنان مسئله اى آرامش خود را با بردبارى حفظ مى کند .



وقتى مدتى به این کار ادامه دادید و رفتارى شبیه رفتار اشخاص بردبار در پیش گرفتید، رفته رفته عادت مى کنید که هر وقت با چنان مسائلى روبه رو شدید، همان رفتار را از خود نشان دهید .



امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه:



یا غنى الاغنیآء، ها نحن عبادک بین، یدیک، و انا افقر الفقرآء الَیک، فاجبر فاقتنا بوسعک



اى بى ‏نیازترین بى‏ نیازها، اینک ما بندگان توأیم، بر درگاهت، و من نیازمندترین نیازمندان به توأم، پس تهیدستى ما را به توانگریت چاره کن .