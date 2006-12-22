مسلمانان ساکن غرب برای انجام آداب عید قربان از اینترنت کمک می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، مسلمانان سراسر جهان به عنوان یادبود اطاعت امر خداوند از سوی حضرت ابراهیم(ع) برای قربانی کردن فرزندش اسماعیل عید قربان را گرامی می دارند. در طول این عید مسلمانانی که می توانند حیوانات خانگی و معمولا گوسفند خریداری کرده، آنها را قربانی می کنند و گوشت آن را عنوان نمادی از اقدام حضرت ابراهیم(ع) میان فقرا و خویشاوندان تقسیم می کند.

مسلمانانی که در کشورهای غربی زندگی می کنند و از شرایط مناسب برای انجام آداب مقدس روز عیدقربان برخوردار نیستند برای خرید حیوان مورد نظر خود به اینترنت مراجعه می کنند و حتی می توانند مراحل ذبح آن را براساس قوانین شرع و اسلام به صورت آنلاین مشاهده کنند.

سهیل احمد یکی از مقامات تراست خدمت در سازمان رفاه اسلامی مستقر در پاکستان که ارائه کننده این نوع خدمات است اظهار داشت: برای مسلمانان غربی خرید حیوان و انجام قربانی براساس آداب دینی درغرب کار چندان ساده ای نیست.

مسلمانان می توانند با استفاه از کارتهای اعتباری خود از طرح ذبح الکترونیکی استفاده کنند. این شیوه حتی درمیان مسلمانان کشورهای اسلامی چون پاکستان نیز علاقمندانی دارد.

حیوانات در این پایگاه اینترنتی از قیمت 100 دلار برای گوسفند و 450 دلار برای یک گاو به فروش می رسند.