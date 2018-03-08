فرآیند تمامی فعالیت ها در اتاق بازرگانی شفاف است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی شیراز، محمد مهدی کاشف در نشست مدیران خدمات بازرگانی اتاق های سراسر کشور که به میزبانی اتاق بازرگانی شیراز برگزار شد، بیان کرد: در حال حاضر سامانه اتاق بازرگانی بر اساس قوانین کشور و الکترونیکی است و تک تک پرونده های ما قابل بررسی است.

وی گفت: برخی گمان می کنند تسهیل و ساده سازی به معنای نظارت ضعیف است اما فرآیندها در فضای الکترونیک شفاف تر، قابل دسترس تر و رضایت بیشتر است.

وی افزود: بنابراین نظارت دولت و اتاق بازرگانی در شرایطی که روند فعالیت ها الکترونیکی شده است، قوی تر و دقیق تر می شود و این نقطه قوت برای کسانی است که به دنبال شرایط سالم برای کار هستند.

کاشف با بیان اینکه روند الکترونیکی شدن فعالیت های ما در این اتاق همچنان در حال ادامه و توسعه است اظهار داشت: اتاق بازرگانی به دنبال شفافیت و سیستم و فضای سالم فعالیت اقتصادی است که همواره تلاش می کنیم شرایط و فضای کار را برای فعالان بخش خصوصی در کشور تسهیل و بهبود ببخشیم.

مدیر فناوری ارتباطات و اطلاعات اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: اتصال به سامانه های همجوار و نهادهای دیگر در کشور نیز از مواردی است که موجب تسهیل شرایط کسب و کار می شود که در این زمینه نیز اتاق ایران در حال انجام فعالیت های مناسبی است.

وی با بیان اینکه فضاهای بین المللی نیز در دستور کار اتاق بازرگانی ایران است ادامه داد: الکترونیکی کردن فرآیند ها در فضای بین المللی نیز در دستور کار است که لازمه تحقق این مهم کمرگ کشور مقصد است که از طریق سیستم با ما تبادل کند که این کار را با برخی از کشورها از جمله کره جنوبی و ترکیه شروع کرده ایم.

کاشف با اشاره به اینکه عمل به قانون و کاهش زمان و هزینه های بازرگانان مد نظر ماست عنوان داشت: در سال 96 به تعداد 28 هزار و 834 هزار مورد مسئله از سوی کاربران و بازرگانان پاسخ داده ایم.