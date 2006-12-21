ورود سامانه فعال بارش زا به کشور طی 3 روز آینده

به گزارش خبرگزاری مهر ، این سامانه بارش زا از روز جمعه موجب بارندگی در استان های گیلان ، اردبیل و غرب مازندران می شود.

همچنین از روز شنبه ، بارندگی در استان های کرمانشاه ، فارس ، کهگیلویه و بویراحمد ، چهار محال و بختیاری ، ایلام ، لرستان ، غرب اصفهان ، کردستان ، همدان ، مرکزی ، مازندران ، گیلان و اردبیل استمرار می یابد.

بنابراین گزارش ، این سامانه بارش زا در روز یکشنبه نیز استان های فارس ، کهگیلویه و بویراحمد ، چهارمحال و بختیاری ، لرستان ، یزد ، کرمان ، اصفهان و خراسان جنوبی را تحت تاثیر قرار می دهد.

همچنین بنابر پیش بینی سازمان هواشناسی ، از روز دوشنبه این سامانه از مرزهای شرقی کشور خارج می شود.