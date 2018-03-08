به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی ظهر پنجشنبه در اختتامیه پنجمین جشنواره جامع بین‌المللی علمی، ادبی و هنری اعتکاف، با اشاره به اینکه اعتکاف بهترین فرصت بندگی مخلوق دربرابر خالق در راستای بازگشت به عبودیت است اظهار کرد: ائمه اطهار در طول سال و در زمان‌های مختلف معتکف می‌شدند و زمان‌هایی همچون ایام‌البیض ماه رجب را انتخاب می‌کردند و حتی اعتکاف ۳ روز آخر ماه مبارک رمضان هم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و پیامبر اکرم(ص) ۳۰ روز این ماه مبارک را معتکف می‌شدند و با خدای خود خلوت می‌کردند.

وی با تاکید بر اینکه مجاهدت در راه حق در دوران‌های انقلاب، دفاع مقدس و دفاع از حرمین شریفین به‌خوبی دیده شده است، گفت: آخرین جبهه مبارزه مدافعان حرم با عناصر داعشی در راه دفاع از اسلام و مقدسات بود و این اقدام هم خود یک اعتکاف میدانی به حساب می‌آید . امروز جوانان دینی در راه مبارزه با شیاطین از مرزهای اسلامی دفاع می‌کنند و کسی که در برابر نفس خود مغلوب نیستند قطعاً پیروز نبرد با دشمن در راه دفاع از مرزها هستند.

تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: امروزه مبانی بحث اعتکاف از کتاب و سنت خارج شده و بزرگان زیادی در این راه قلم زدند تا رویش در اعتکاف را به همراه انسان‌سازی دینی شاهد باشیم.



رئیسی خاطرنشان کرد: به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی مدیریت اعتکاف باید مردمی باشد و در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اجرایی آن نیز تلاش ویژه‌ای از سوی مسئولان امر صورت پذیرد . اعتکاف به واقع زدودن جسم و جان از ناپاکی‌ها، حرکت در مسیر پاکی‌ها، دوری از مسیر ناخدایی‌ و حرکت در راه خدایی است.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه امروز به برکت حضرت فاطمه زهرا(س) امن‌ترین کشور منطقه و جهان هستیم، گفت: شکل دادن جامعه‌ای بالنده، پیشرفته، عدالت‌مدار، اخلاق‌مدار و خدامحور نیازمند یک سرمایه ویژه بوده که مهترین سرمایه آن انسانی است و جامعه‌ای در این راه پیروز است که در آن در پرتو ارتباط با خدا، اخلاق‌مداری موج بزند.

وی با بیان اینکه باید جامعه‌سازی دینی و قرآنی در تمامی حوزه‌ها به‌ویژه حوزه فرهنگی داشته باشیم، تاکید کرد: باید نظامی مبتنی بر قرآن داشته باشیم و تمامی مسئولان با تلاشی ویژه در این مسیر گام بردارند.