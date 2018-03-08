کمیسیون اوراق بهادار آمریکا نسخه بیت کوین را پیچید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، قیمت بیت کوین به دلیل هشدار کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا مبنی بر غیر قانونی بودن احتمالی پلت فورم تجارت ارزهای رمزنگار به کمترین رقم در ۱۰ روز اخیر سقوط کرده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در اطلاعیه ای اعلام کرد که اگر یک پلت فرم به دنبال عرضه دارایی دیجیتال و انجام داد و ستد آن است، باید این روند توسط یک رگولاتور به عنوان مرجع ملی اوراق بهادار ثبت شود. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا اعلام کرد که بسیاری از پلت فرم های عنوان داد و ستد ارز رمزنگار را به خود نسبت می دهند که این موضوع می تواند منجر به سوء تعبیر برای سرمایه گذارانی که به دنبال استانداردهای رگولاتوری بورس ملی هستند، شود.

ضمن اینکه بعضی از این پلت فرم ها ادعا می کنند که از یکسری استانداردهای سختگیرانه استفاده می کنند تا به کسب و کار خود رونق بیشتری دهند و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا این استانداردها را تایید نمی کند.

بر پایه این گزارش، بیت کوین طی ۲۴ ساعت گذشته با ۷.۵۳ درصد کاهش به ۹ هزار و ۹۲۴ دلار در هر واحد رسیده است که علت اصلی آن صدور این اطلاعیه از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا است؛ ضمن اینکه در ساعات اولیه روز چهارشنبه به ۹ هزار و ۴۵۰ دلار در هر واحد هم رسیده بود. همچنین قیمت سایر ارزهای رمزنگار از قبیل بیت کوین کش، لیت کوین و اتریوم هم روند نزولی به خود گرفته است.