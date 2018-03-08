به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد شاهچراغی پیش از ظهر پنج‌شنبه در دیدار با محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران به میزبانی دفتر خود بابیان اینکه شوراها باید در راستای خدمت‌گزاری همراه باتقوا برای مردم کوشا باشند، ابراز داشت: شوراها باید خروجی اقدامات خود را در قالب گزارش کار به صورت دوره‌ای برای مردم بازگو کنند لذا قطعا دانستن کارهای اجرایی مثبت می‌تواند مردم را به دستاوردهای نظام دلگرم کند.

وی بابیان اینکه تلاش شوراها باید در راستای زدودن مشکلات شهر و روستا باشد، افزود: با در پیش گرفتن خط اعتدال، عدالت و رضایت امام زمان (عج) می‌توانیم در پیش برد امور موفق باشیم و از سوی دیگر اعضای شورا باید بدانند که با رای مردم در این سمت برگزیده شدند پس باید در راستای تکریم مردم و حل مشکلات آن‌ها کوشا باشد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان بابیان اینکه اعضای شوراها باید بدانند عمر خدمت کوتاه است پس باید در این مدت کوتاه خدمت‌رسانی صادقانه به مردم را در اولویت خود قرار دهند، تصریح کرد: قطعا عمل به قانون در چهار چوب وظایف تعریف‌شده می‌تواند ما را به سر منزل مقصود برساند بنابراین رعایت انصاف در همه حوزه‌های کاری شوراها امری ضروری است.

وی با تاکید بر تینکه کوتاهی در خدمت خیانت است، گفت: انتظار می‌رود اعضای شوراها در این مدت کوتاه از هیچ تلاشی برای رفع امور مردم کوتاهی نکنند و باهدف بنده خدا بودن و خادم بودن در پاسخ به این اعتماد عمومی رضایت خدا را بر کارهای خود حاکم کنند.