طبس رتبه نخست سرانه پرداخت زکات را در خراسان جنوبی کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین فلسفی پیش از ظهر امروز درجمع اعضای شورای زکات شهرستان طبس ضمن تسلیت رحلت امام جمعه فقید طبس اظهار کرد: هر ایرانی به صورت میانگین ۱۷ هزار تومان، در استان ۲۳ هزار تومان و در طبس بیش از ۳۰ هزارتومان به صندوق‌های زکات پرداخت می‌کنند.

وی گفت: طرح شجره طیبه در استان خراسان جنوبی و خصوصا طبس مورد توجه مردم در پرداخت زکات قرار گرفته و در این طرح بیش از هفت هزار درخت در استان به پرداخت زکات اختصاص یافته است.

رئیس اداره زکات کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان جنوبی با بیان اینکه امر جمع آوری زکات برعهده کمیته امداد قرار دارد، عنوان کرد: احیای شوراهای زکات روستایی از دیگر طرح‌های زکات در استان است.

علیرضا بیضی زاده، رئیس کمیته امداد طبس نیز در سخنانی گفت: در شهرستان طبس زکات جمع آوری شده شامل واجب و مستحبی بالغ بر ۳۹۰ میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل ۴۸ درصد رشد داشته است.

وی تعداد روستاهای مشمول زکات را ۱۳ روستا عنوان کرد و گفت: از این میزان ۱۰ روستا زکات را پرداخت کرده اند و تعداد عاملین زکات شهرستان نیز ۸۰ نفر به صورت افتخاری هستند.

رئیس کمیته امداد طبس تعداد مبلغین به صورت افتخاری را ۴۵ نفر عنوان و خاطرنشان کرد: از محل پرداخت زکات پنج پروژه با مبلغ ۱۶۵ میلیون تومان در دست ساخت است.