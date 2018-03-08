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۱۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۴۲

فرمانده انتظامی استان زنجان:

۹ فقره قتل در زنجان رخ‌داده است/ درصد پایین وقوع جرم در زنجان

۹ فقره قتل در زنجان رخ‌داده است/ درصد پایین وقوع جرم در زنجان

زنجان- فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: طی ۹ ماه سال جاری ۹ فقره قتل در استان زنجان رخ‌داده و ماه جاری هم دو مورد قتل گزارش شده که بیشتر آنها کشف‌شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی ظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان زنجان، افزود: زنجان جزو سه استان امن کشور است و جرائم سازمان‌یافته در این استان وجود ندارد.

وی اظهار کرد: ایجاد آرامش و امنیت در جامعه از اهداف مهم پلیس  است و امروز ناجا با اقتدارتر از دیروز بر ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی توجه دارد . خوشبختانه پلیس استان زنجان اعتماد مردم را به خوبی جلب کرده و در این راستا موفقیت‌های خوبی کسب کرده است.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: مقابله و مبارزه با اراذل‌واوباش، قاچاقچیان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان و پاک‌سازی مناطق آسیب‌پذیر از برنامه‌های مهم نیروی انتظامی استان زنجان است.

آزادی به وقوع قتل در استان زنجان طی ۱۱ ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: طی این بازه زمانی ۹ فقره قتل در استان رخ‌داده است و در ماه جاری هم دو مورد قتل در استان رخ‌داده و بیشتر این قتل‌ها در استان کشف‌شده است.

وی ابراز کرد: زنجان در بین ۳۴ استان کشور  سی امین رتبه در بحث وقوع قتل را دارد و کمترین قتل در این استان رخ می‌دهد.

فرمانده انتظامی استان زنجان ابراز کرد: پیشگیری از وقوع جرم یکی از برنامه‌های نیروی انتظامی است و نیروی انتظامی در این خصوص با مدیریت و برنامه‌ریزی وارد عرصه شده است.

کد مطلب 4246795

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