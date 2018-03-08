به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی ظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان زنجان، افزود: زنجان جزو سه استان امن کشور است و جرائم سازمان‌یافته در این استان وجود ندارد.

وی اظهار کرد: ایجاد آرامش و امنیت در جامعه از اهداف مهم پلیس است و امروز ناجا با اقتدارتر از دیروز بر ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی توجه دارد . خوشبختانه پلیس استان زنجان اعتماد مردم را به خوبی جلب کرده و در این راستا موفقیت‌های خوبی کسب کرده است.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: مقابله و مبارزه با اراذل‌واوباش، قاچاقچیان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان و پاک‌سازی مناطق آسیب‌پذیر از برنامه‌های مهم نیروی انتظامی استان زنجان است.

آزادی به وقوع قتل در استان زنجان طی ۱۱ ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: طی این بازه زمانی ۹ فقره قتل در استان رخ‌داده است و در ماه جاری هم دو مورد قتل در استان رخ‌داده و بیشتر این قتل‌ها در استان کشف‌شده است.

وی ابراز کرد: زنجان در بین ۳۴ استان کشور سی امین رتبه در بحث وقوع قتل را دارد و کمترین قتل در این استان رخ می‌دهد.

فرمانده انتظامی استان زنجان ابراز کرد: پیشگیری از وقوع جرم یکی از برنامه‌های نیروی انتظامی است و نیروی انتظامی در این خصوص با مدیریت و برنامه‌ریزی وارد عرصه شده است.