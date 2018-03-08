ضرورت ساماندهی خانه جوان/زمینه استخدام ۱۲ ورزشکار گیلانی فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ساماندهی امور جوانان گیلان ظهر پنج شنبه در سالن شهید انصاری استانداری این استان برگزارشد.

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان در این جلسه با تأکید اهتمام وزارت ورزش در زمینه توجه به جوانان و ساماندهی امور مربوط به آنها، اظهار کرد: براساس ارزیابی های صورت گرفته در زمینه عملکرد ستادهای ساماندهی امور جوانان، استان گیلان جز استان ها برتر در این حوزه است.

مسعود رهنما با بیان اینکه تلاش شده که زمینه های حضور و مشارکت جوانان و همچنین در راستای شناسایی و حل مشکلات این حوزه اقدامات موثری صورت گیرد، افزود: خوشبختانه این تلاش ها نتیجه بخش بوده است.

وی با اشاره به افزایش تعداد سمن ها از ۲۳ به بیش از ۷۰ سمن در استان گیلان، گفت: یکی از اولویت ها و برنامه های اداره کل در حوزه ساماندهی امور جوانان توجه به موضوع ازدواج و کاهش طلاق از طریق ایجاد مراکز آموزشی و مشاوره ای قبل از ازدواج است.

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان به فعالیت شش مرکز تخصصی مشاوره ازدواج در سطح استان اشاره و خاطرنشان کرد: توجه به این حوزه و راه اندازی این مراکز سبب انتخاب آگاهانه جوانان و کاهش طلاق می شود.

وی با بیان اینکه در تلاش هستیم که این مراکز در شهرستان ها نیز راه اندازی شود، تصریح کرد: قطعا افزایش این مراکز می توانند در آینده تأثیرگذار بوده و در کاهش آمار طلاق نیز اثرگذار باشد.

افتتاح ۲ خانه جوان در رشت و فومن طی سال جاری

رهنما در ادامه با اشاره به اینکه در پنج شهرستان استان کارگروه ساماندهی امور جوانان تشکیل شده است، تأکید کرد: با تشکیل این کارگروه ها که یکی از اولویت های وزارت خانه و اداره کل در استان است در تلاش هستیم تا مشکلات و مسائل حوزه جوانان شناسایی و در راستای حل آن گام برداریم.

وی به موضوع کاهش آسیب های اجتماعی و برنامه های اداره کل ورزش و جوانان استان در این زمینه اشاره کرد و گفت: در این راستا طرح های کاربردی اعم از ساماندهی خانه های جوان و برگزاری مسابقات مختلف ورزشی در حوزه شهر و روستا اقدام شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان با بیان اینکه در حوزه ساماندهی خانه های جوان استان تاکنون دو خانه جوان در شهرهای رشت و فومن افتتاح شده است از اختصاص چهار میلیارد تومان اعتبار در این زمینه خبرداد.

وی با بیان اینکه از این میزان اعتبار دو میلیارد تومان جذب شده است، افزود: با برنامه ریزی های انجام شده در آینده تعداد این خانه های جوان افزایش می یابد.

رهنما به تأکیدات استاندار گیلان در زمینه بهره گیری از ظرفیت و پتانسیل جوانان و بانوان در حوزه مدیریتی استان نیز اشاره و خاطرنشان کرد: طی این مدت در پست های معاونت اداره کل دو بانو مشغول به کار هستند و همچنین زمینه استخدام ۱۲ ورزشکار نیز فراهم شده که در آینده نزدیک اجرایی می شود.

پرداخت ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به ۲ هزار نفر

در ادامه این جلسه مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان نیز رسیدگی به امور جوانان را حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: کمیته امداد نیز در راستای سیاست های خودکفایی مددجویان تحت پوشش و ایجاد اشتغال برای آنها گام های خوبی برداشته است.

علیرضا محمدی با اشاره به پرداخت ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی در سال جاری، گفت: این میزان تسهیلات به دو هزار نفر و در بخش های کشاورزی، شیلات و صنایع دستی پرداخت شده است.

وی همچنین به بهره گیری از جوانان تحصیل کرده در کمیته امداد امام خمینی (ره) اشاره و تأکید کرد: در این زمینه ۴۰۰ نفر از جوانان تحصیل کرده در بخش های فرهنگی، اداری، پیمانی و قراردادی این نهاد مشغول به کار شده اند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان در ادامه یاداورشد: در راستای تأکیدات استاندار در زمینه بهره گیری از ظرفیت جوانان و بانوان برای نخستین بار در کشور یک بانو به عنوان رئیس اداره کمیته امداد یکی از شهرستان های استان انتخاب شده است.