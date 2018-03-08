روحانیون و ائمه جمعه ترویج سبک زندگی اسلامی را مدنظر قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با ائمه جمعه استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: امروز ضروری است که روحانیون و ائمه جمعه در مباحث اجتماعی ازجمله سبک زندگی اسلامی که از اصلی ترین شاخصه های آن ساده زیستی می باشد، به ایفای نقش موثر بپردازند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: این مهم از طریق تشریح و تبیین سیره اهل بیت عصمت و طهارت و ائمه معصومین(ع) محقق می شود.

دری نجف آبادی بیان کرد: از سوی دیگر آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از مسائل جامعه امروز مطرح است که در این زمینه نیز روحانیون و خطیبان بایستی تلاش لازم را در آگاه سازی جامعه و راهنمایی مردم در این رابطه به ویژه اقشار جوان به کار گیرند.

وی خاطرنشان ساخت: روحانیون بایستی با شناخت از فضای مجازی و ماهیت این عرصه و همچنین آسیب ها و امکانات آن، در این عرصه نیز آگاهی بخشی به مردم را در دستور کار داشته باشند و همچنین تولید محتوای دینی و ارزشی در فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: در جامعه اسلامی میعادگاه های نماز جمعه و همچنین حوزه های علمیه قرارگاه های فرهنگی هستند که می توانند به خوبی در زمینه اشاعه فرهنگ دینی، قرآنی و معنوی نقش موثر ایفا کنند.

دری نجف آبادی ادامه داد: در همین راستا باید ساز و کاری اندیشیده شود تا اثرگذارترین محتوا توسط قرارگاه های فرهنگی نشر و در حقیقت گفتمان سازی تخصصی انجام شود، به این ترتیب می توانیم در برابر هجمه نرم دشمن با قدرت بایستیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اضافه کرد: این گفتمان سازی بایستی به پرورش نیروهای مومن، متعهد و پاک منجر شود و دستگاه های فرهنگی در این زمینه باید بیش از پیش به ایفای مسئولیت بپردازند.