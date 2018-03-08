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۱۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۴۴

نماینده اهواز در مجلس:

فضای مجازی کتاب را تهدید می کند/ ضرورت اعتلای فرهنگ کتابخوانی

فضای مجازی کتاب را تهدید می کند/ ضرورت اعتلای فرهنگ کتابخوانی

اهواز - نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی گفت: فضای مجازی حوزه کتاب و کتابخوانی در جامعه را کمرنگ کرده است.

همایون یوسفی ظهر امروز در حاشیه بازدید از کتابخانه مرکزی به مناسبت روز کتابگردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرهنگ کتابخوانی یکی از نیازهای جامعه است که باید مورد توجه بیشتر مردم قرار گیرد.

وی افزود: به علت گسترش فضای مجازی و غیر کتاب در حوزه اجتماعی و رسانه جایگاه و فرهنگ کتاب و کتابخوانی و مطالعه کن رنگ شدن است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به نظر می رسد اگر در حوزه اشاعه و گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی قدم برداریم، بتوانیم جامعه ای پایدارتر داشته باشیم.

یوسفی بیان کرد: بنا به نیازهای کاری و تخصصی روزانه دو ساعت مطالعه  دارم که یک ساعت آن مطالعه تخصصی و پزشکی و یک ساعت مطالعه اخبار رسانه ها است.

وی در پایان گفت: در صورتی که مطالعه افراد در جامعه صورت کم شود، پیشرفتی نیز به وجود نمی آید؛ امیدوارم شاهد اعتلای فرهنگ مطالعه در جامعه باشیم.

کد مطلب 4246814

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