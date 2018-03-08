ساختمان شهرداری ارطه قائمشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیباله قاسمی شهردار ارطه بعدازظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح شهرداری شهر ارطه، اظهار داشت: شهرداری شهر جدیدالتأسیس ارطه پس از ۶ سال که استیجاری بود، به بهرهبرداری رسید.
وی همچنین از افتتاح ساختمان سازمان آتشنشانی در طبقه زیرین شهرداری خبر داد و افزود: ۳۴۰ میلیون تومان برای تجهیز فاز اول این سازمان هزینه شدهاست.
شهردار ارطه با اشاره به تکمیل کانالسازی در این شهر، گفت: شهر ارطه به ۸۷ کیلومتر کانال نیاز دارد که تاکنون چهار کیلومتر آن با هزینهای بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ مبلیون تومان احداث و بابت تکمیل مابقی آن به ۸۰ میلیاردتومان اعتبار نیازمندیم.
وی به اقدامات ۴ ماهه شهردار شدنش در ارطه اشاره کرد و افزود: در طی این مدت امتیاز شهرداری ارطه را به درجه چهار ارتقا دادیم و تجهیز این شهر به ۱۰ دستگاه تاکسی و احداث آبندان ۳۰ هکتاری و پیش بینی احداث بامشهر و پاراگلایدار از دیگر اقدامات شهرداری محسوب میشود.
یادآور میشود پس از افتتاح ساختمان شهرداری ارطه، از ساماندهی چشمه روستای ابوخیل ارطه با هزینه ۱۷۰ میلیون تومانی بهرهبرداری شد.
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