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۱۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۳۰

ساختمان شهرداری ارطه قائمشهر افتتاح شد

ساختمان شهرداری ارطه قائمشهر افتتاح شد

قائم‌شهر- ساختمان شهرداری ارطه قائمشهر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۱۵۶میلیون تومان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌اله قاسمی شهردار ارطه بعدازظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح شهرداری شهر ارطه، اظهار داشت: شهرداری شهر جدیدالتأسیس‌ ارطه پس از ۶ سال که استیجاری بود، به بهره‌برداری رسید.

وی همچنین از افتتاح ساختمان  سازمان آتش‌نشانی در طبقه زیرین شهرداری خبر داد و افزود: ۳۴۰ میلیون تومان برای تجهیز فاز اول این سازمان هزینه شده‌است.

شهردار ارطه با اشاره به تکمیل کانال‌سازی در این شهر، گفت: شهر ارطه به ۸۷ کیلومتر کانال نیاز دارد که تاکنون چهار کیلومتر آن با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ مبلیون تومان احداث و بابت تکمیل مابقی آن به ۸۰ میلیاردتومان اعتبار نیازمندیم.

وی به اقدامات ۴ ماهه شهردار شدنش در ارطه اشاره کرد و افزود: در طی این مدت امتیاز شهرداری ارطه را به درجه چهار ارتقا دادیم و تجهیز این شهر به ۱۰ دستگاه تاکسی‌ و احداث آبندان ۳۰ هکتاری و پیش بینی احداث بام‌شهر و پاراگلایدار از دیگر اقدامات شهرداری محسوب می‌شود.

یادآور می‌شود پس از افتتاح ساختمان شهرداری ارطه، از ساماندهی چشمه روستای ابوخیل ارطه با هزینه ۱۷۰ میلیون تومانی بهره‌برداری شد.

کد مطلب 4246846

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