ساختمان شهرداری ارطه قائمشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌اله قاسمی شهردار ارطه بعدازظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح شهرداری شهر ارطه، اظهار داشت: شهرداری شهر جدیدالتأسیس‌ ارطه پس از ۶ سال که استیجاری بود، به بهره‌برداری رسید.

وی همچنین از افتتاح ساختمان سازمان آتش‌نشانی در طبقه زیرین شهرداری خبر داد و افزود: ۳۴۰ میلیون تومان برای تجهیز فاز اول این سازمان هزینه شده‌است.

شهردار ارطه با اشاره به تکمیل کانال‌سازی در این شهر، گفت: شهر ارطه به ۸۷ کیلومتر کانال نیاز دارد که تاکنون چهار کیلومتر آن با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ مبلیون تومان احداث و بابت تکمیل مابقی آن به ۸۰ میلیاردتومان اعتبار نیازمندیم.

وی به اقدامات ۴ ماهه شهردار شدنش در ارطه اشاره کرد و افزود: در طی این مدت امتیاز شهرداری ارطه را به درجه چهار ارتقا دادیم و تجهیز این شهر به ۱۰ دستگاه تاکسی‌ و احداث آبندان ۳۰ هکتاری و پیش بینی احداث بام‌شهر و پاراگلایدار از دیگر اقدامات شهرداری محسوب می‌شود.

یادآور می‌شود پس از افتتاح ساختمان شهرداری ارطه، از ساماندهی چشمه روستای ابوخیل ارطه با هزینه ۱۷۰ میلیون تومانی بهره‌برداری شد.