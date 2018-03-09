به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاری علمی بین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران میان سیروس علیدوستی رئیس این پژوهشگاه و فریبرز خسروی رئیس این انجمن، به امضا رسید.
همکاری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در قرار دادن فضا برای جلسات کاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و کمیتههای آن و برگزاری میزگردها از موضوعات این تفاهم نامه است.
همچنین کمک پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به برگزاری همایشها و نمایشگاههای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران بر پایه امکانات مورد توافق و نیز همکاری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در برگزاری همایشها و رخدادهای علمی - پژوهشی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران از جمله موضوع این تفاهمنامه همکاری است.
پذیرش عضویت حقوقی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، در نظر گرفتن تخفیف برای عضویت حقیقی کارکنان پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران از دیگر موضوعات این تفاهم نامه است.
امکان استفاده از دورههای آموزشی، انتشارات، شرکت در نشستها و مجامع علمی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران برای کارکنان ایرانداک با تخفیف ویژه و استفاده از امکانات در اختیار گذاشته شده پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران صرفا برای امور انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و عدم واگذاری آن به غیر از دیگر موضوعاتی است که در این تفاهمنامه قید شده است.
مدت این تفاهمنامه دو سال اعلام شده و تمدید آن پس از پایان تفاهمنامه و یا ایجاد هرگونه تغییر در مفاد تفاهمنامه، با توافق دو طرف امکان پذیر است.
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