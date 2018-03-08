پرداخت ۵۰۰۰میلیارد تومان تسهیلات برای نوسازی ماشین آلات معادن سنگ

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله امیری روز پنجشنبه در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در شهر محلات، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۴۹ هزار تن سنگ استخراج شده از معادن کشور به کشورهای دیگر صادر شده است.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: این در حالی است که صادرات سنگ کشور در سال ۹۵ حدود ۵۱۶هزار تن بوده و نشان می دهد در سال جاری با افزایش میزان صادرات در این صنعت مواجه بوده ایم.

امیری بیان کرد: در راستای افزایش بهره وری در حوزه صنعت سنگ، بایستی از خام فروشی فاصله بگیریم و توجه خود را به حوزه فرآوری سنگ در کشور معطوف سازیم، این مهم علاوه بر آن ارزآوری به دنبال دارد، فرصت های شغلی ایجاد کرده و اشتغال را رونق می بخشد.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان ساخت: در این حوزه همچنین می توان با فعالیت در حوزه فرآوری ضایعات سنگ، زمینه درآمدزایی و بهره گیری از فرصت های موجود برای اشتغال را فراهم ساخت.

وی تصریح کرد: افزایش کیفیت و رقابت پذیری تولیدات در حوزه صنعت سنگ نیز گام مهمی در راستای افزایش صادرات این محصول است.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مقرر است به منظور حمایت از فعالان صنعت سنگ در کشور، پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات برای نوسازی ماشین آلات معدنی این حوزه اختصاص یابد که به متقاضیان وام نوسازی پرداخت خواهد شد.

امیری با اشاره به ظرفیت های استان مرکزی در حوزه صنعت سنگ، عنوان کرد: سنگ استخراج شده در معادن سنگ شهرستان محلات در استان مرکزی از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار و در دنیا مشهور است، بنابراین باید از این ظرفیت بزرگ به نحو مطلوب بهره گیری گردد و با برنامه ریزی مدون در مسیر ارتقای کیفیت و رشد صادرات محصول سنگ استان گام برداشته شود.