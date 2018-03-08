۵ میلیون بیمار دیابتی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایازی ظهر پنج شنبه در نخستین مجمع سلامت استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه پنج میلیون بیمار دیابتی در کشور وجود دارد، اظهار داشت: ۵۰ درصد بیماران دیابتی از بیماری خود اطلاع ندارند.

وی ادامه داد: پنج میلیون نفر نیز در آستانه ابتلا به بیماری دیابت هستند.

معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: بیماری دیابت در حال گسترش در جامعه است و باید جلوی گسترش این بیماری گرفته شود.

وی ادامه داد: عدم آشنایی افراد جامعه به این بیماری و رعایت نکردن اصول تغذیه مناسب از مهمترین علل گسترش این بیماری در جامعه است.

هشت درصد افراد جامعه سالمند هستند

معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد: توانمند سازی مردم در حوزه سلامت ضروری است و این امر موجب کاهش هزینه ها در درمان می شود.

وی ادامه داد: پیشگیری از بیماری ها در سطح کشور موجب کاهش هزینه های درمانی کشور می شود.

معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه اعتبارات قابل توجه ای برای درمان بیماری ها از جمله بیماری هموفیلی و ام اس می شود، ادامه داد: پیشگیری از بروز بیماری ها و افزایش اطلاع افراد جامعه در حوزه سلامت موجب کاهش هزینه ها می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر جامعه ایران به سمت سالمندی در حال حرکت است که باید تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شود.

معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: هشت درصد افراد جامعه در حال حاضر سالمند هستند.