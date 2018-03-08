مدیران شعار می دهند و خودشان مخرب اراضی کشاورزی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله قدرتی در سومین روز هفته منابع طبیعی که پنجشنبه در سالن جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد اظهارداشت: اگر از منابع طبیعی بدرستی صیانت نشود شاهد آلودگی هوا وگسترش حاشیه نشینی ومشکلات زیست محیطی خواهیم بود.

وی افزود: فساد فقط امور منکراتی و رشوه و دزدی نیست بلکه تخریب اراضی کشاورزی و نابود کردن منابع طبیعی هم فساد و از بین بردن سرمایه های کشور است و همه باید پاسخگوی آن باشیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: باید بپذیریم برخی از مدیران در تخریب منابع طبیعی مقصرند و نمایندگان مجلس با نیت خدمت به مردم و گاهی رای جمع کردن، مدیران دستگاههای اجرایی و همه ما با دست خود با دادن مجوزهای غیرکارشناسی و نظارت نکردن کاری کرده ایم که فاضلاب ها روانه دشت قزوین شده و اراضی کشاورزی با تغییر کاربری در حال نابودی است.

حجت الاسلام قدرتی بیان کرد:وقتی بدون نگاه کارشناسی در دادن مجوز به کارخانه فولاد به بحران آب دامن می زنیم وباتغییر کاربری اراضی در کمیسیون های تخصصی نسبت به نابودی زمینهای مرغوب کشاورزی مبادرت می کنیم و با دادن مجوز در مجلس به چاههای غیرمجاز تیر خلاص به منابع آبی زیرزمینی می زنیم باید اذعان کنیم که مسئولان حکومتی از مخربان اصلی منابع طبیعی کشورند.

وی اضافه کرد: تعاونی های متعددی متعلق به ادارات، دستگاههای نظامی و انتظامی، با خرید صدها هکتار زمین برای ساخت واحد مسکونی در زمینهای کشاورزی اقدام کرده اند و تیشه به جان زمینها زده اند و کسی به آن توجه نمی کند اما برای دادن مجوز ۲۰ متری برای یک آلونک به کشاورز و باغدار مخالفت و جنجال می کنیم.

قدرتی تصریح کرد: برای یک مجوز ساخت چند متری در یک باغ دستگاه قضایی را در مقابل کشاورز قرار می دهیم اما کسانی که با توسعه کارخانه ها صدها هکتار زمین را نابود می کنند و افرادی که زمین را گرفته و رها کرده اند برخورد نمی شود.

وی اضافه کرد: منابع طبیعی، آب و خاک، هوا، جنگل، حیات وحش، محیط زیست، چرخه زیستی گیاهان و جانواران را بر هم زده ایم و پسابها را وارد مزارع و باغات کرده ایم و یک مدیر فقط شعار می دهد و افتخار می کند که ۱۰۰۰ قطعه زمین را گرفته و به کارمندانش داده است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهارداشت: قانون تجارت ما در واقع حامی چپاولگران بیت المال است و در شرایطی که بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان برای بهین یاب به واحدهای صنعتی داده ایم معلوم نیست ایا همه این تسهیلات در تولید بکار گرفته شده یا مصرف دیگری داشته است.

وی اضافه کرد: در بهین یاب و اعلام ورشکستگی کارخانه ها می خواهیم ورود کنیم تا مشخص شود چقدر در این موضوع انحراف وجود داشته است.

قدرتی گفت: یک فرد معمولی که صدایش به جایی نمی رسد بولدوزر می اندازیم و زمینش را تخریب می کنیم اما با یک تاجر و کارخانه دار و سرمایه دار که صدها هکتار زمین دولتی را گرفته اما کاری نکرده برخورد نمی کنیم.

وی اضافه کرد: اگر تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تخریب منابع طبیعی و محیط زیست با روال کنونی ادامه پیدا کند تا چند سال اینده دیگر زمینی در همین دشت قزوین برای کشت محصول و تامین غذای مردم نخواهیم داشت.

نمایندگان با تصویب قانون به رسمی شدن چاههای غیرمجاز کمک کردند

حجت الاسلام قدرتی تصریح کرد: نمایندگان با تصویب یک قانون اشتباه موجب شدند بیش از ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور دارای پروانه شود و بحران امروز آب را موجب شدند و در استان قزوین هم بیش از ۲ هزار چاه غیر مجاز پروانه گرفت تا بحران آب جدی شود.

وی بیان کرد: به نظر می رسد تجربه حکومت کردن نداریم و حاضر نیستیم از روشهای درستی که دنیا رفته استفاده کنیم و هنوز هم روشهای آبیاری ما سنتی است.

قدرتی بیان کرد: در شرایطی که ۱۱ ارگان و سازمان در موضوع زمین متولی هستند نمی توان امیدوار بود وضعیت منابع آب و خاک سامان مناسبی پیدا کند و هماهنگی در کار سخت است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: از این پس هیچ نهادی حق ندارد بدون دریافت نظر شورای حفظ بیت المال نسبت به واگذاری زمین اقدام کند، حتی اگر مصوبه مجلس باشد باید پیوست زیست محیطی و منابع طبیعی داشته باشد تا از نابودی اراضی جلوگیری شود.

وی اظهارداشت: همه عادت کرده ایم قانون را دور بزنیم و وقتی می خواهیم جلوی یک تخریب و نابودی منابع طبیعی را بگیریم از استاندار و نمایندگان و مدیران تماس می گیرند پیگیری می کنند تا راهی برای دور زدن قانون پیدا کنند ولی با سفارش کاری پیش نمی روئد و نمی توان از نعمت های خدادادی صیانت کرد.

در این مراسم که فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی، عبدی سرپرست امور اراضی استان قزوین، حجت الاسلام گروسی نماینده دفتر ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی برگزاری شد از فعالان عرصه منابع طبیعی تجلیل شد.