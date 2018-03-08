اختصاص ۱۰ درصد بودجه شهرداری اردبیل جهت توسعه فضای سبز

به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف اللهیان بعد از ظهر پنج شنبه در مراسم روز درختکاری تصریح کرد: این در حالی است که ما با محدودیت منابع مالی مواجه هستیم.

وی متذکر شد: این میزان اعتبار برای توسعه مطلوب کافی نیست و در سال آینده اعتبار توسعه فضای سبز افزایش خواهد یافت.

شهردار اردبیل با اذعان به اینکه در وضعیت فعلی سرانه فضای سبز این شهر۷.۶ متر مربع برای هر شهروند است، اضافه کرد: در نظر داریم سال آینده این رقم به هشت متر مربع افزایش یابد.

لطف اللهیان به کاشت یک میلیون بوته گل های فصلی در سال جاری اشاره و تاکید کرد:در هفته درختکاری نیز ۵۰ هزار اصله نهال در سطح شهر توزیع شده است.

وی به کاشت گونه های بومی در سال جاری اشاره کرد و خواستار مشارکت شهروندان در نگه داری از فضای سبز شد.