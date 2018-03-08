فراخوان سیزدهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی یزد منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، فراخوان و فرم شرکت در سیزدهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند و داستانی رضوی یزد منتشر شد و در سامانه ثبت نام قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، متقاضیان می‌توانند برای ثبت نام از طریق پرتال شمس توس به آدرس http://portal.shamstoos.ir اقدام نمایند.

گفتنی است؛ علاقمندان می‌توانند برای اطلاع از آخرین اخبار و برنامه های سیزدهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند و داستانی رضوی یزد به تریبون مجازی جشنواره به آدرس razavifilmfestival@ بپیوندند.