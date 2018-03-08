به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان خالدی فر ظهر پنج شنبه در مجمع سلامت استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بیماری های دیابت وفشار خون سلامت افراد جامعه را تهدید می کند، اظهار داشت: ۴۰ درصد افراد جامعه به بیماری فشار خون مبتلا هستند.

وی تاکید کرد: بیماری فشارخون در چهارمحال و بختیاری شایع است و باید تلاش کرد که روند گسترش این بیماری در استان کاهش یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به اینکه فرهنگ ورزش در جامعه باید نهادینه شود، ادامه داد: افزایش فعالیت های بدنی نقش مهمی در کاهش بیماری ها در جامعه دارد.

وی اظهار داشت: باید تلاش شود که فرهنگ ورزش مورد توجه تمام افراد جامعه قرار گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: رعایت اصول تغذیه سالم از مهمترین عوامل ایجاد سلامت در جامعه است.

وی ادامه داد: رسانه ها نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه دارند که باید از این ظرفیت بهره گیری بیشتر شود.