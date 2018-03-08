پیشروی ارتش سوریه در غوطه شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، ارتش سوریه امروز پس از تثبیت مکان های آزاد شده به سوی مرکز باغ ها پیشروی می کند نیروهای پیاده نیز در حال پیشروی به سوی مرکز و محل حضور گروه های مسلح هستند.

عملیات نظامی که از چند روز پیش شروع شده است در همان محورها ادامه دارد و ارتش سوریه به خوبی پیشروی کرده است؛ کمی پیش این منطقه که هم اکنون در آن مستقر هستیم بمباران شد.

نیروها در حال پیشروی به سوی منطقه الاشعری هستند که محل برخورد باغ های جسرین و باغ های الاشعری است که در نزدیکی کفر بطنا قرار دارند. محور سوم مسرابا و بیت سوی است هم اکنون باغ های بیت سوی به تسلط ارتش درآمده و هنوز به این منطقه وارد نشده اند.

حد فاصل مسرابا و بیت سوی نیز تحت تسلط قرار گرفته است، پیشروی پیاده نظام نیز ادامه دارد صدای درگیری و گلوله به گوش می رسد قرار است همه باغ‌ها به تسلط ارتش دربیاید.

دو روز آینده بسیار حساس است و طی ۲۴ ساعت آینده درگیری جدا سازی یعنی قطع ارتباط گروه های تروریستی انجام می شود.

گروه های مسلح انتظار داشتند از مرکز دمشق به محل استقرارشان درجوبر، حرستا و زملکه حمله شود اما ارتش سوریه بر خلاف توقع آنها از خارج این مناطق یعنی خارج از غوطه و دمشق حمله کرد و به همین دلیل نیروهای مسلح نیز نتوانستد در برابر آنها ایستادگی کنند.

عملیات از همه محورها ادامه دارد و همه جبهه ها شعله ور است و این عملیات از ۹ روز پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد و ارتش نیز همچنان در حال پیشروی است. قرار بر این است که همه این مناطق تحت تسلط ارتش درآمده و غوطه شرقی نیز پاکسازی شود.