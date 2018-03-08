حقیقت قرآن به حد کمال در اهل بیت (ع) نمایان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی بعد از ظهر پنج شنبه در دیدار با طلاب و روحانیون بیرجند اظهار داشت: خداوند برای رشد و کمال انسان هر آنچه لازم بود عنایت کرده و هر مشکلی پیش آمده از ناحیه خود انسان است.

وی با بیان اینکه سه عامل اصلی مایه رشد و پرورش می شود، عنوان داشت: یکی متن کتاب بوده که آنچه قانون رشد و کمال است در آن تدوین شده باشد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه کتاب یکی از ارکان اصلی است اما به تنهایی کافی نیست، بیان داشت: کتاب معلم می خواهد آن هم معلمی که به همه رموز کتاب و حرفه های آموزش تسلط داشته باشد و خداوند هم کتاب داده و هم تعلیم که نخستین وظیفه پیامبران است.

عبادی با تأکید بر اینکه الگو می تواند برای انسان انگیزه ایجاد کند، افزود: خداوند این را در دین خود که بالاترین نعمت هدایت بوده، تکمیل کرده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه هر کس به هر اندازه که تحت تعلق چیزی قرار گیرد به همان اندازه از رشد عقب می ماند، بیان کرد: این یعنی انسان به همه چیز تعلق دارد اما تعلق او الهی بوده و این شخص کار، خدمت، احسان و همه نیکی ها را عبادت می داند.

عبادی اضافه کرد: به دلیل اینکه همه انبیا در پیامبر آخرالزمان خلاصه می شوند بنابراین او و اهل بیتش تا روز قیامت اسوه هستند.

وی با تأکید بر اینکه هر کس بخواهد از تعلیمات الهی بهره ببرد شرط اولیه آن تزکیه و پاکی است، بیان کرد: کسی به حقیقت قرآن دست نمی یابد مگر اینکه پاک باشد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه حقیقت قرآن به حد کمال و تمام در پیامبر و اهل بیت اوست، بیان داشت: اگر بخواهیم از نسخه تزکیه و تعلیمی که همه پیامبران آورده اند، فایده ای ببریم باید اهل بیت(ع) را پیروی کنیم.

عبادی با بیان اینکه تمام این ها ابزار سیر الی الله هستند و دست مان را می گیرند تا از نفس خودمان رهایی داده و به خدا برسانند اما این گونه نشده است، عنوان داشت: این کار خدا نیست، خدا همه چیز را مرتب کرده و همانطور که انسان را اشرف مخلوقات قرار داده مکتب او نیز اشرف مکاتب است.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه ابتدایی ترین حقوق خود پیغمبر را ضایع کرده اند، افزود: از نظر حقوقی و قضایی اگر کسی حرفی زد که قابل تفسیر است خودش باید تفسیر کند، اما این را برای پیغمبر به عنوان یک شهروند رعایت نکردند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بعد از رحلت پیغمبر(ص) حفظ و یا ثبت حدیث پیامبر جرم محسوب می شد و این را به عنوان یک حق ابتدایی شهروند از ایشان دریغ کردند، گفت: این در حالی است که خود قرآن، تببین وحی را به پیغمبر داده است و نتیجه این شد که نسخه اصلی هدایت و نجات بشر نیمه تمام باقی ماند.

عبادی تأکید کرد: اگر به آنچه قرآن فرموده، عمل می شد و جهان به اسلام گرویده بود تمام این مشکلات از پیش پای بشر برداشته شده بود.

وی با بیان اینکه تبیین این مسئله بزرگ به شما روحانیون واگذار شده است، خطاب به روحانیون و طلاب گفت: عدالت خواهی هزینه می طلبد و تبیین این مهم باید توسط شما روحانیون که زبان اسلام هستید، انجام شود.