شرکت ۳۶ هزار اثر در فراخوان بازآفرینی محتوای دینی در فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی جلیلی صفت امروز در دومین همایش ملی بازآفرینی محتواری دینی در فضای مجازی که به میزبانی حوزه علمیه خواهران یزد برگزار شد، اظهار داشت: نخستین همایش بازآفرینی محتوای دینی در فضای مجازی سال شهریورماه ۹۶ در قم برگزار شد و دومین همایش نیز امروز به میزبانی حوزه علمیه یزد در حال برگزاری است.

وی تولید محتوای بسیار وب با نگاه بازآفرینانه را از تفاوت‌های این دو همایش دانست و بیان کرد: برخی آثار به لحاظ محتوای ارزشمند در خور تأمل است.

جلیلی صفت با بیان اینکه بسیاری طلبه ها که دغدغه تولید محتوای دین در فضای مجازی دارند، به این فضا نزدیکتر شده اند، خاطرنشان کرد: این دغدغه سبب شد تا آثاری تولید شود که پایه‌گذار تحولی بزرگ در ضای مجازی است.

وی با بیان اینکه پس از انتشار فراخوان، ۳۶ هزار اثر به دبیرخانه همایش رسید، عنوان کرد: از بین این آثار، ۴۰۰ اثر به مرحله داوری در بخش‌های وبلاگ نوشت، پست های منتشر شده در فضای مجازی و کوتاه نوشت شدند که پس از داوری‌ها، ۱۰ اثر برگزیده شد.

رئیس اداره آموزش و فرهنگ‌سازی فضای مجازی حوزه‌های علمیه خواهران در بخش دیگری از سخنان خود در مورد بازآفرینی محتوای دینی عنوان کرد: دغدغه ای که مرکز فناوری اطلاعات دارد، تولید محتوای دینی و فاخر است که با طرح برخی موضوعات برای تولید موثر ایجاد شد.

وی همچنین از راه اندازی برخی وبلاگ‌های جمعی خبر داد و بیان کرد: این وبلاگ‌ها با هدف نشر سبک زندگی طلبگی در فضای مجازی راه اندازی شده و موفقیت های خوبی در یک سال اخیر به دست آمده است.

جلیلی صفت تصریح کرد: برای ادامه مسیر بازآفرینی محتوای دینی در فضای مجازی توسط طلاب، نیاز به تداوم کارگاه‌های آموزشی داریم که این مهم برنامه ریزی شده و به تدریج اجرا خواهد شد.