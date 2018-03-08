طرح یاران موعود در ۳۰ مدرسه استان گلستان اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر خیرآبادی ظهر پنجشنبه، در همایش گردهمایی مربیان مهدویت استان گلستان اظهار کرد: این گردهمایی با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی گلستان و با موضوع مسئولیت متقابل خانواده، مسئله عفاف و حجاب و ترویج فرهنگ مهدویت برگزار شده است.

وی افزود: در راستای تفاهم نامه با اداره کل اموزش و پرورش گلستان طرح «یاران موعود» ازابتدای بهمن ماه سال جاری در ۲۰ مدرسه استان گلستان اجرایی شد.

حجت الاسلام خیرآبادی ادامه داد: طبق درخواست آموزش و پرورش تعداد مدارس به ۳۰ مدرسه افزایش پیدا کرد و مربیان ما در مدارس موضوعاتی مانند آسیب های اجتماعی و فرهنگ مهدویت را آموزش می دهند.

وی اظهار کرد: با توجه به استقبال انجام شده تلاش می کنیم تعداد مدارس را در سال جدید به ۵۰ مدرسه افزایش دهیم.

رئیس بنیاد مهدویت در گلستان گفت: در فروردین ماه سال ۹۷ با توجه به تعاملی که با صدا و سیمای مرکز استان انجام شده است، برنامه ای تحت عنوان «تمنای وصال» هر هفته یک جلسه تولید می شود و علاقه مندان می توانند این برنامه تولید شده توسط بنیاد مهدویت استان گلستان را ببینند.