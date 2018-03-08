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۱۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۱۶

رئیس بنیاد مهدویت در گلستان:

طرح یاران موعود در ۳۰ مدرسه استان گلستان اجرایی شد

طرح یاران موعود در ۳۰ مدرسه استان گلستان اجرایی شد

گرگان- رئیس بنیاد مهدویت در گلستان گفت: طرح یاران موعود در ۳۰ مدرسه استان گلستان اجرایی شد و تصمیم داریم در سال جاری این طرح را در ۵۰ مدرسه استان گلستان اجرا کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر خیرآبادی ظهر پنجشنبه، در همایش گردهمایی مربیان مهدویت استان گلستان اظهار کرد: این گردهمایی با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی گلستان و با موضوع مسئولیت متقابل خانواده، مسئله عفاف و حجاب و ترویج فرهنگ مهدویت برگزار شده است.

وی افزود: در راستای تفاهم نامه با اداره کل اموزش و پرورش گلستان طرح «یاران موعود» ازابتدای بهمن ماه سال جاری در ۲۰ مدرسه استان گلستان اجرایی شد.

حجت الاسلام خیرآبادی ادامه داد: طبق درخواست آموزش و پرورش تعداد مدارس به ۳۰ مدرسه افزایش پیدا کرد و مربیان ما در مدارس موضوعاتی مانند آسیب های اجتماعی و فرهنگ مهدویت را آموزش می دهند.

وی اظهار کرد: با توجه به استقبال انجام شده تلاش می کنیم تعداد مدارس را در سال جدید به ۵۰ مدرسه افزایش دهیم.

رئیس بنیاد مهدویت در گلستان گفت: در فروردین ماه سال ۹۷ با توجه به تعاملی که با صدا و سیمای مرکز استان انجام شده است، برنامه ای تحت عنوان «تمنای وصال» هر هفته یک جلسه تولید می شود و علاقه مندان می توانند این برنامه تولید شده توسط بنیاد مهدویت استان گلستان را ببینند.

کد مطلب 4246936

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