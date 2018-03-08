انجام نخستین عمل های جراحی عیوب انکساری چشم در بیمارستان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سعیدی ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح مرکز جراحی عیوب انکساری چشم بیمارستان رضوی مشهد اظهارکرد: خوشبختانه به مناسب میلاد حضرت زهرا(ع) ما در بیمارستان رضوی مشهد شاهد افتتاح بخش های متعددی شامل اتاق عمل های بیماری عیوب انکساری چشم و اتاق عمل مربوط به تشخیص و درمان اختلالات شبکیه نوزادان نارس در این مجموعه درمانی هستیم.

وی افزود: برای ایجاد و تجهیز این دو بخش حدود هفت میلیارد تومان هزینه شده است و دستگاه ها به صورت ویژه از آلمان وارد شده اند.

مدیر عامل بیمارستان رضوی تصریح کرد: دستگاه هایی که خدمات ارائه می دهند در کشور تقریبا کم نظیر هستند. همچنین امروز در این مرکز عمل های اولیه انجام خواهند شد.

وی ادامه داد: در رابطه با نوزادانی که دچار صدمات شبکیه چشم می شوند چنین مراکزی قبلا هم در مراکز کشور وجود داشتند،در بیمارستان خاتم مشهد هم وجود داشت و امیدواریم با ایجاد این مرکزدر آینده افراد کمتری دچار این بیماری شوند.