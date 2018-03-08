محرومیت زدایی از جامعه جزو برنامه های سپاه پاسداران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم بهره برداری از ۱۰۶ طرح عمرانی در حاشیه مشهد اظهارکرد: رهبر معظم انقلاب همواره به رفع محرومیت در نقاط مختلف تاکید دارند که در این راستا یکی از مهم ترین موضوعاتی که توسط سپاه دنبال می شود محرومیتزدایی از جامعه است.
وی افزود: قرارگاه محرومیتزدایی سپاه پاسداران نیز در این راستا فعالیت میکند و فقرزدایی را در دستور کار خود قرار داده است؛ همچنین ساختارهایی برای فقرزدایی و محرومیت زدایی در سپاه پاسداران تعبیه شده است.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: نیازمند این هستیم در حوزه محرومیت زدایی تمامی دستگاهها در کنار یکدیگر قرار گیرند و اگر تمامی نیروها و ارادهها در کنار یکدیگر قرار بگیرد، بر تمامی کاستیها در آیندهای نزدیک غلبه خواهد شد.
