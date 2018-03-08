۷۹۰ نفر به دلیل حوادث ناشی از کار در کشور جان باختند

احمد مشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه بیشترین حوادث حاصل از کار ناشی از سقوط و یا پرتاب اشیاء ساختمانی بوده است، اظهار داشت: در سال جاری ۷۹۰ نفر براثر این حوادث جان باختند که بیاحتیاطی و عدم رعایت اصول ایمنی مهمترین علل حوادث بوده است.
وی افزود: برای کاهش حوادث کاری، تفاهمنامهای از سوی مرکز تحقیقاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سازمان فنی و حرفهای کشور برای آموزش کارگران و کارفرمایان بستهشده که اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی به کارگران آموزش داده میشود.
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مهمترین حوادث کاری سال گذشته و با اشاره به حادثه معدن زمستانی یورت در استان گلستان، گفت: پس از آن حادثه برای جلوگیری از حوادث در معادن کارگروه معدنی تشکیل و درباره مسائل ایمنی در تمام کشور تجدیدنظر شده است.
مشیریان تصریح کرد: مهمترین برنامه معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد شغل برای یکمیلیون نفر در سال آینده در بخشهای مختلف است که این موضوع در دستور کار ویژه این وزارتخانه قرار دارد.
وی بابیان اینکه میزان عیدی و پاداش آخر سال کارگران دو ماه حقوق و حداکثر تا سقف سه ماه است، گفت: عیدی کارگران از سوی پیمانکاران پرداختشده و اگر کسانی هستند که هنوز عیدی خود را دریافت نکردهاند تا آخر سال به آنها پرداخت میشود.
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