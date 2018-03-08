به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، گروههای مسلح که قرار بود بر اساس مفاد قطعنامه شورای امنیت، قواعد آتش ‌بس را رعایت و مسیر خروج غیرنظامیان را باز کنند، بی توجه به این موضوع کاروان حامل ۳۰۰ خانوار سوری را هدف حملات وحشیانه خود قرار دادند.

هنوز آمار تلفات احتمالی این حمله تروریست ها مشخص و منتشر نشده است.

تروریست‌ های غوطه شرقی پیش از این نیز بارها از خروج غیرنظامیان از این منطقه جلوگیری کرده اند.

طبق قطعنامه ۲۴۰۱ شورای امنیت سازمان ملل که هفته گذشته تصویب شد، در غوطه شرقی دمشق آتش ‌بس اعلام شده است، اما تروریست ها از همان اولین روزهای آتش ‌بس، مردمی که می ‌خواستند با استفاده از فرصت آتش ‌بس و گذرگاه‌های تضمین ‌شده از سوی دولت مرکزی سوریه، از غوطه شرقی خارج شوند را گلوله باران کردند.

گفتنی است، تروریست ‌ها از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می ‌کنند و همین علت مخالفت با خروج مردم از میدان جنگ است.

بر همین اساس حسام الدین آلا نماینده دائم سوریه در مقر سازمان ملل متحد در ژنو در واکنش به اتهامات مطرح شده علیه دولت سوریه مبنی بر هدف قرار دادن غیر نظامیان تاکید کرد که عملیات نظامی در غوطه شرقی دمشق علیه گروه های تروریستی است.