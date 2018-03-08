فاطمه(س) بهترین الگوی مهربانی در خانه و ثبات قدم در جامعه هستند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: برای هر شخصی مادرش بهترین آدم‌هاست. مادری دلسوز و مهربان، مادری که اگر حتی نباشد برای فرزندانش دعا می‌کند، مادری که شفاعتش امید خانواده است، مادری که اگر ایثار و فداکاری‌اش نبود فرزندی هم از او به جایی نمی‌رسید و سخنش شنیده نمی‌شد.

همه مادرها نعمت‌های خداوند بر بندگان هستند و همه مادران از بهترین گوهرهای جهان‌ هستند، اما از میان همه آن‌ها یک مادر است که اگر نبود نه تنها یک نسل از بهترین بندگان خداوند به وجود نمی‌آمد که یک مذهب، یک تفکر و یک مسیر زندگی نیز نبود.

مادری که اگرچه جوان بود و در جوانی پیر شد اما آوازه مهربانی‌هایش تا قیامت به گوش عالم می‌رسد. کدام زنی را می‌شناسید که بتواند این‌گونه چادر مهربانی و محبتش را بر سر میلیون‌ها نفر و هزاران نسل از مسلمانان بکشد؟ کدام زنی را می‌شناسید که توانسته باشد اینگونه از راه خداوند و راه پیامبرش(ص) حمایت کند؟ کدام زنی را می‌شناسید که برای حفظ حریم امامت(ع) هرچه دارد بدهد؟

روز میلاد مادر رسید. روز میلاد فاطمه‌ای که همچون زهره درخشید و زهرا(ع) لقب گرفت. در این ساعات بانویی پا بر زمین می‌گذارد که فخر همه زنان تاریخ خواهد بود. اگر آسیه و مریم و خدیجه تا امروز الگوی زنان بودند، از امروز این راهبری با حضور فاطمه(س) تکمیل می‌شود و او می‌شود اسوه انسان و انسانیت.

وقتی محمد رسول الله(ص) با آمدن فاطمه(س) او را پاره تن خود می‌خواند، وقتی دوست داشتن فاطمه را موجب همنشینی با خود می‌داند و دشمنانش را به خشم خداوند حواله می‌کند، وقتی وجود نام ایشان را در هر خانه موجب برکت می‌داند، زمانی که فاطمه(س) را عزیزترین بندگان نزد خود می‌شمارد یا حتی خشم فاطمه را موجب خشم خدا و خشنودی او را خشنودی خداوند می‌خواند، چرا نباید فاطمی بود و زهرای مرضیه(س) را الگو نگرفت؟

آری امروز در شرق و غرب عالم بهترین اساتید روانشناسی و مشاوره درصدد بهبود روابط زوجین، والدین با فرزندان و فرزندان با والدین هستند، امروز همه امکانات عالم در مسیر مقابله با بی‌اخلاقی انسان در برابر انسان قرار گرفته است و در این جنگ هنوز نتوانسته پیروز شود.

امروز جدیدترین شیوه‌ها و مِتدهای انسان شناسی و رفتارشناسی به کار گرفته می‌شود تا شاید بتواند کمی جهانیان را به زیبایی نزدیک کند، اما آیا زندگی حضرت فاطمه(س) در خانه، در رفتار با همسر و فرزندان و پدر، در سازگاری با همسایگان و جامعه و حضور اجتماعی شجاعانه کم الگویی است؟ آیا نمی‌توان آن را بهترین در زمانه خود و سایر اعصار دانست؟

قبل از اسلام به زن به چشم حقارت نگاه می‌شد

آیت الله العظمی حسین نوری همدانی از مراجع تقلید روز پنج‌شنبه در دیدار با جمعی از خانواده‌ها و مادران شهدای گمنام، ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا(س) گفت: در اسلام برای دعوت مردم به خیر و سعادت و کمال دو راه وجود دارد، یک راه استدلال و برهان است که با هرکس در حد عقل و فهم او رفتار می‌شود و راه دیگر نشان دادن الگو و اسوه است که مردم ببینند کسانی که تربیت‌شده اسلام هستند، چگونه‌اند و از آن‌ها درس بگیرند.

برای ساختن جامعه زنان و مادران بیشتر نقش دارند چون یک مادر با ایمان می‌تواند فرزندانی شایسته تحویل جامعه دهد

وی با اشاره به این که قبل از اسلام به زن به چشم حقارت نگاه می‌شد، تأکید کرد: پیامبر گرامی اسلام(ص) یک جلسه برای مردان و یک جلسه برای زنان به صورت جداگانه برگزار می‌کردند که این نشان می‌دهد اسلام می‌خواهد عظمت زنان را در جامعه بالا ببرد و برابری مرد و زن را نشان دهد.

به گزارش مرکز خبر حوزه، این مفسر قرآن کریم با تأکید بر این که خلقت زن و مرد تفاوت دارد، گفت: کاری که زنان در منزل انجام می‌دهند ثوابش کمتر از کار مردان در جنگ و جهاد نیست.

برای ساختن جامعه زنان و مادران بیشتر نقش دارند

وی با اشاره به این که بهشت زیر پای مادران است گفت: برای ساختن جامعه زنان و مادران بیشتر نقش دارند چون یک مادر با ایمان می‌تواند چه فرزندانی را تحویل جامعه دهد و امروز هم مردم از این خانواده شهدا درس می‌گیرند.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم در خصوص جایگاه اسوه و الگو در اسلام، گفت: یکی از کسانی که اسوه والگو برای زنان جامعه عنوان شده حضرت زهرا(س) است که در قرآن آیات فراوانی در مورد ایشان آمده است.

وی با اشاره به داستانی از صدر اسلام افزود: عظمت حضرت زهرا(س) به حدی است که پیامبر(ص) به استقبال ایشان می‌رفتند و از این نمونه‌ها در عظمت حضرت زهرا(س) بسیار فراوان است.

حضرت زهرا(س) یک نعمت الهی هستند

رئیس ادامه امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تأکید بر اینکه حضرت زهرا(س) یک نعمت الهی هستند، گفت: اعتقاد به این موضوع از مسائل زیربنایی و پایه‌ای دین و شریعت ما است، لذا به سخن کسی که اعتقادی به این موضوع ندارد نیز نمی‌توان توجهی کرد و از آن تأثیر گرفت.

حجت‌الاسلام سید جواد عظیمی افزود: بنابراین در مرحله اول باید به این باور برسم که وجود حضرت فاطمه(س) یک نعمت و هدیه الهی و آسمانی است که خداوند خواست با وجود ایشان نعمات خود را بر بندگانش جاری کند و آن‌ها را به عزت برساند.

حضرت فاطمه زهرا(س) به عنوان بهترین اسوه و الگو برای بشریت معرفی شده‌اند

وی با تأکید بر اینکه بی‌توجهی به این اعتقاد عاقبت خوشی نخواهد داشت، اظهار داشت: حضرت زهرا(س) به عنوان بهترین اسوه برای بشریت معرفی شده است، پیامبر اسلام(ص) می‌فرمایند همان‌طور که مریم اسوه زنان زمانه خود بود، فاطمه(س) نیز اسوه همه زنان تاریخ در همه اعصار است.

این استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: لذا باید به این اعتقاد برسیم، امروز بشر به این نتیجه رسیده است که اگر گرفتاری و مشکلاتی در زندگی‌اش وجود دارد به دلیل فاصله گرفتن از اهل بیت(ع) و نمایندگان خداوند بر زمین است.

لزوم توجه ویژه به الگوی مادری و خانه داری حضرت زهرا(س)

وی با اشاره جامعه امروز ایران و نقش مادران در آن گفت: در جامعه ما به خصوص در بخش زندگی مادران ما لازم است که یک توجه ویژه‌ای به الگوی مادری و خانه داری یعنی حضرت زهرا(س) به عنوان هدیه‌ای الهی شود، ما باید از این الگو استفاده کنیم و در نتیجه استفاده از آن قطعاً به نتایج مناسبت می‌رسیم.

حجت الاسلام عظیمی با اشاره به اینکه خداوند تأکید داشت که همسر فرعون یعنی آسیه الگویی همه‌گیر برای زنان آن زمان بود، اضافه کرد: خداوند در خصوص همسر فرعون این موضوع را بیان می‌کند چه رسد به حضرت زهرا(س) که الگویی وسیع است.

حضرت زهرا(س) در شوهرداری و فرزند داری و تربیت آن‌ها یک بانوی فعال و تأثیرگذار بودند

رئیس ادامه امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم ادامه داد: حضرت زهرا(س) در زمینه شوهرداری و فرزند داری و تربیت آن‌ها یک بانوی فعال و تأثیرگذار است، در خانه کوچک آن‌ها انسان‌های بزرگی همچون حضرت امام حسین(ع)، امام حسن(ع) و حضرت زینب(س) تربیت شدند.

وی افزود: همچنین فاطمه زهرا(س) در زمینه‌های اجتماعی به خصوص دین مداری و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی زمانه خود حضوری فعال داشتند و با تمام قوا وارد می‌شدند، در عین حال زمانی که پیامبر اکرم(ص) کارهای خانه و خانواده را بر اساس جنسیت و زن و مرد بودن مشخص کردند شکرگزار بودند و آن را بر اساس عدل دانستند.

حجت الاسلام عظیمی تأکید کرد: بنابراین ما می‌توانیم از حضرت زهرا(س) در زمینه‌های مختلف خانه داری، همسرداری، پرورش فرزندان، مسائل سیاسی و اجتماعی و جنبه‌های تربیتی در موقعیت مناسب هرکدام بیشترین الگوبرداری را داشته باشیم.