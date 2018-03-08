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۱۷ اسفند ۱۳۹۶، ۲۱:۰۵

پس از انجام مذاکرات رسمی صورت گرفت؛

انعقاد ۳ تفاهم‌نامه میان کمپانی ایتالیایی و استانداری کرمانشاه

انعقاد ۳ تفاهم‌نامه میان کمپانی ایتالیایی و استانداری کرمانشاه

کرمانشاه- سه تفاهم‌نامه همکاری میان کمپانی ایتالیایی کوزولیچ و استانداری کرمانشاه در حوزه های کشاورزی، صنعت و خدمات به امضا رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز مذاکرات کارشناسی تیم اقتصادی استانداری کرمانشاه با هیئت سرمایه گذاری ایتالیایی کوزولیچ جهت انعقاد قرارداد در حوزه‌های مختلف انجام شد.

بعد از مذاکرات تیم اقتصادی استانداری کرمانشاه با شرکت ایتالیایی مذکور، سه تفاهم‌نامه همکاری میان طرفین به امضا رسید.

 بر این اساس، سه تفاهم‌نامه همکاری میان کمپانی ایتالیایی کوزولیچ و استانداری کرمانشاه در حوزه های کشاورزی، صنعت و خدمات به امضا رسید.

جلسات کارشناسی و مذاکره با هیئت سرمایه گذاری ایتالیایی کوزولیچ به ریاست رضا رحیمی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه صورت گرفت.

کد مطلب 4246989

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