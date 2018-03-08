کشته شدن شماری از نظامیان سعودی در حمله نیروهای انصارالله یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، یک منبع نظامی اعلام کرد که در حمله نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن به نیروهای سعودی شماری از آنها کشته و زخمی شدند و یک انبار اسلحه نیز در آتش سوخت.

روز سه شنبه نیر سه نظامی سعودی در منطقه جیران از سوی یگان تک تیرانداز ارتش و کمیته های مردمی یمن کشته شدند.

عربستان همراه با چند کشور دیگر از روز ششم فروردین سال ۹۴ اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور با هدف بازگرداندن عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن به قدرت کرد.

این تجاوز نظامی هیچ دستاوردی برای ریاض و متحدانش نداشته و تنها سبب ویرانی کشور فقیر یمن و کشتار و آوارگی مردم این کشور شده است.