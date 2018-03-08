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۱۷ اسفند ۱۳۹۶، ۲۱:۳۰

کشته شدن شماری از نظامیان سعودی در حمله نیروهای انصارالله یمن

کشته شدن شماری از نظامیان سعودی در حمله نیروهای انصارالله یمن

جنبش انصارالله یمن روز پنجشنبه اعلام کرد که در حمله به یک پایگاه نظامی عربستان در نجران شماری از نظامیان سعودی کشته و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، یک منبع نظامی اعلام کرد که در حمله نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن به نیروهای سعودی شماری از آنها کشته و زخمی شدند و یک انبار اسلحه نیز در آتش سوخت.

روز سه شنبه نیر سه نظامی سعودی در منطقه جیران از سوی یگان تک تیرانداز ارتش و کمیته های مردمی یمن کشته شدند.

عربستان همراه با چند کشور دیگر از روز ششم فروردین سال ۹۴ اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور با هدف بازگرداندن عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن به قدرت کرد.

این تجاوز نظامی هیچ دستاوردی برای ریاض و متحدانش نداشته و تنها سبب ویرانی کشور فقیر یمن و کشتار و آوارگی مردم این کشور شده است.

کد مطلب 4246991

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